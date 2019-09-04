USB 4.0 Teknolojisi Duyuruldu! Bakın Neler Değişiyor?

Veri transfer hızlanrında önemli bir artış sağlaması beklenen USB 4.0 teknolojisi duyuruldu. Kademeli olarak önümüzdeki dönemlerde cihazlara gelmesi beklenen yeni standart ile nelerin değişeceği de belli oldu.

Intel'in Öncülüğünde Geliştirildi

USB4 adıyla duyurulan USB 4.0 dönemi artık başlıyor. Daha önce Thunderbolt protokolünü USB Birliği'ne sunan Intel, USB 4.0 standardının arkasındaki isim olarak dikkat çekiyor. Yeni USB teknolojisinin, Thunderbolt 3 teknolojisi temel alınarak geliştirildiği belirtiliyor.

Intel geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir açıklamada, Thunderbolt 3 teknolojisinin daha hızlı yaygınlaşması için çalışmalar yaptığını söylemişti. Aslında normalde Thunderbolt 3 teknolojisinin kullanılabilmesi için Intel’e bir lisans bedeli ödenmesi gerekiyor ve bu nedenle teknolojinin yaygınlaşması zorlaşıyordu. Ancak USB4 sayesinde Thunderbolt 3 teknolojisi artık lisans bedeli olmadan dağıtılabilecek.

USB 4.0 teknolojisi kablolarda ve bağlantı yerlerinde herhangi bir değişim getirmiyor. Yani aslında USB Type-C kablolarıyla aynı yapıdaki USB 4.0 sertifikalı kabloları kullanıyor olacağız. USB 4.0 sayesinde 40 Gbps'ye varan veri aktarım hızlarına ulaşmak mümkün olacak. Yeni standart, aynı zamanda USB 3.2 ve USB 2.0 standartlarıyla da uyumlu çalışabiliyor.

Yeni standart ile gelen dikkat çekici bir diğer özellik ise, USB 4.0 sayesinde ev sahibi cihazın harici ekranlara veri aktarımını ayarlayabilmesi özelliği. Bu sayede bağlı olan cihazların kapasitesine göre ölçeklendirme yapılabiliyor.

USB 4.0 teknolojisinin ilk olarak Intel’in ürünlerinde yer alması bekleniyor. Hatta şirketin 10nm süreciyle tasarlanan yeni nesil işlemcisi Ice Lake'in USB 4.0 desteğine sahip olacağı da söyleniyor.

2 Kat Daha Hızlı

Yeni USB standardıyla birlikte veri aktarım hızları da iki kat artmış olacak. Çünkü USB 3.2 standardında 20 Gbps veri aktarım hızı sunulurken, USB 4.0’da 40 Gbps’lik veri aktarım hızı sunuluyor.

Karşılaştırmalı şekilde USB standartlarını ve sundukları özellikleri aşağıdaki tabloda görebilirsiniz: