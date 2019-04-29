Üstün Gece Görüşlü Araç Kamerası: Xiaomi MiniONE Dashcamp

Üstün özelliklere sahip Xiaomi MiniONE Dashcam, şirket tarafından duyurusu yapılan ürünlerden bir tanesi oldu. Dünyanın birçok ülkesinde, zorunlu olan araç kameraları Xiaomi tarafından üretilmek için yeniden değerlendirildi. Şirket, gece çok daha net çekimler yapabilen bir kamera üretti.

Akıllı telefon modellerinde de kamera bakımından üstün özellikler sunan Xiaomi, son olarak bu lens teknolojisini gece görüşlü araç kameraları için kullandı ve başarılı da oldu. Bu araçlar 24 saat boyunca çekim yapabilme gücüne de sahip.

Xiaomi MiniONE Dashcam olumsuz durumları kaydediyor

Trafikteki gelişmeler genellikle ani olarak ortaya çıkıyor. Örneğin karşınızdaki aracın trafik devam ederken ani bir fren yapması, sizin ona arkadan çarpmanıza neden olabiliyor. Üstelik normal araç kameralarında bu tarz kazalarda pek de efektif bir görüntü yakalanamıyor. Bu nedenle araç sahipleri büyük zararlar görebiliyor.

Şirketin üretmiş olduğu yeni lens teknolojisi, tüm bu olumsuzlukları bertaraf edebiliyor. Sony IMX307 lens burada en önemli donanımlardan birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kullanılan kodekleme sistemi sayesinde, video sıkıştırma işlemleri daha güçlü bir hafıza kullanımı ortaya çıkarıyor.

Şirketin bu gece görüşlü kameralarından; 16 GB olanı 260 TL iken, 32 GB olanı 320 TL olarak satışa sunuldu. Bu modelle ilgili tüm fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.