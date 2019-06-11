Uyku Kalitenizi Artırmak için Mavi Işık Engelleyici Gözlük Kullanın!

Akıllı telefon ve tablet kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan uyku problemlerine karşı önemli bir uyarı yapıldı. Hollandalı bilim insanlarının gerçekleştirdiği araştırmaya göre mavi ışık engelleyici gözlük kullanarak uyku düzeni oluşturulabilir.

Günde 4 saatten daha fazla süre ekrana bakanlarda uyku sorunu oluştuğunu dile getiren Hollandalı bilim insanları, bu sorunun çözümü için mavi ışık engelleyici gözlük kullanımını önerdi. Özellikle geceleri uzun süre akıllı telefon, tablet veya bilgisayar kullanımının yanlış olduğu ifade edilirken, düzenli uykunun insan sağlığı üzerinde önemli bir rol üstlendiği aktarıldı.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Hacettepe Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Avrupa Endokrinoloji Derneği Yöneticisi Prof. Dr. Okan Bülent Yıldız, uyku düzeni için akıllı kullanım gerektiğini belirtti. Hollandalı bilim insanlarının 12-17 yaşlarında iki grubu incelediğini söyleyen Yıldız, ilk grubun ekrana daha fazla maruz kaldığını açıklayarak şu bilgileri verdi:

"Çalışma sonunda uzun süreli ekran maruziyeti olanlarda mavi ışık engelleyici gözlük kullanımı ya da ekran maruziyetinin kaldırılması ile uykuya dalma zamanı, uyku kalitesi ve melatonin ölçümlerinin düzeldiği ve uyku seviyesinin günde 1 saatten az ekran maruziyeti olanlarla benzer seviyeye ulaştığı ortaya kondu"

Akıllı telefon, tablet ve bilgisayarlardaki mavi ışığın güneşi taklit ettiğini ve bundan dolayı vücudun biyolojik saat dengesinin bozulduğunu söyleyen Yıldız, "yatmadan önceki bir saat içinde ekran başında geçirilen zaman, çocuklarda beş saatten az uyuma riskini üç kat artırıyor" dedi. Ayrıca uyku problemiyle birlikte çocuklarda ve ergenlerde obezite ve diyabet gibi hastalıkların da boy gösterdiğini unutmamak gerekiyor.