Uyku Yayınları TikTok'ta Giderek Artıyor: Gelirler Dudak Uçuklatacak Cinsten!

TikTok gerek ülkemizde gerek Dünya'da en popüler sosyal medya platformlarından biri ve aynı zamanda insanlar burayı eğlencenin yanı sıra geçim kaynağı olarak da görmekte. The Wall Street Journal'ın bir araştırması, geçimini TikTok'tan sağlayanları içeriyor ancak normal şekilde değil. Bazı TikTok kullanıcıları uyuyarak bile canlı yayın gerçekleştirebiliyorlar.

Bahsi geçen canlı yayınları sağlayan kullanıcıların gelirlerinin yılda 400.000 doları bulduğu söyleniyor. The Wall Street Journal, araştırması kapsamında bu kişilerle görüştü. Bunlardan biri 1 milyondan fazla takipçisi bulunan Jakey Boehm. Boehm'in iddiasına göre ayda 35.000 doları aşkın geliri bulunuyor ve çoğu akşam saat 22:00'den sonra yatağına geçip uyumaya başlıyor.

Uyku Yayını Yapan Kullanıcılar Yılda Ortalama 400.000 Dolar Kazanabiliyor

Odasına kurduğu ses sistemi sayesinde Boehm'e gelen hediyeler onu zaman zaman uyandırabiliyor ve beklenmedik sesler duymasına neden olabiliyor. Odasına kurduğu ses sistemi 380 dolar karşılığında her cihazın 5 dakika açılmasını sağıyor.

Bu ve bunun gibi pek çok yayıncı olsa da bunu kötüye kullananlar da var. Bazı kişiler uyku yayınlarını kaydedip kendileriymiş gibi yayınlıyor ve bağış topluyor. The Wall Street Journey, uyku yayınlarının ilk olarak Twitch'te ortaya çıktığını ve zamanla TikTok'a yayıldığını belirtiyor.

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