Uyuşturucu Baskınında 5,2 Milyon Dolarlık Kripto Para Ele Geçirildi

Fortune dergisinin raporlarına göre Avrupa Birliği yetkilileri, derin internetteki (deep web) uyuşturucu satıcılarını tespit edip bir baskın düzenledi. Baskında 5,2 milyon dolarlık kripto para ele geçirildi. Yetkililer, mülklere yaptığı baskında 800.000 LSD, 3,85 milyon dolar ve kripto para birimlerine ek olarak 10 lüks araç da ele geçirdi.

2012 yılından bu yana organize suç çetesi olarak faaliyet gösterdiği ortaya çıkan çetenin satıcılarının 100’ün üstünde ülkeye satım yaptıkları iddiasında bulundu. Ele geçirilen kripto para miktarının ne büyüklükte olduğu tam olarak bilinmiyor.

İspanya ve Avusturya’da gerçekleşen baskınlar, Avrupa kolluk kuvvetleri Europol ve İspanya Sivil Muhafızları arasındaki işbirliği ile gerçekleştirildi. Toplamda sekiz kişi tutuklandı. Yakın zamanda deep web çetelerine bir darbe de ABD’den gelmişti. ABD’de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2.000 Bitcoin bulunmuş ve bir o kadar da saklanmış olan bitcoin olduğu duyurulmuştu.

Bloomberg, FBI’ın halihazırda devam eden 130 kripto para karşılığı davası olduğunu söylerken FBI özel temsilcisi Kyle Armstrong, Bloomberg’in verdiği sayının binlerce genel davaya kıyasla küçük bir sayı olduğunu söyledi. Ayrıca Armstrong, kripto para birimiyle ilgili vakaların büyük çoğunluğunun karanlık ağdaki uyuşturucu satışlarıyla ilgisi olduğunu belirtti.