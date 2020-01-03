Uyuşturucu Testinden Geçmek İçin Köpeğinden Yardım Aldı

Köpekler her ne kadar insanların en yakın dostları olarak görünse de denetimli serbestliği ihlal etmemek için köpeğinizi kötüye kullanmak o kadar güzel görünmüyor. Arjay, Kentucky'de yaşayan 40 yaşındaki Julie Miller, uyuşturucu testi pozitif çıkmasın diye köpeğinin idrarını götürdü.

Pineville Polis Departmanı tarafından yapılan açıklama sonrasında ortaya çıkan olay göre; Miler, düzenli kontrollerini yaptırmak için 30 Aralık'ta polis merkezine geldi. Klasik prosedürü takip eden ve idrar testi için gerekl işlemleri yapan kadının verdiği örnek üzerindeki araştırmalar ise çok ilginç sonuçlara gebeydi. Örneği inceleyen uzmanlar, idrarın bir insana ait olmadığını, köpeğe ait olduğunu gördüler.

İşler denetimli serbestliğinin yanmaması için kendi idrarı yerine köpeğinin idrarını veren ve bu yolla uyuşturucu kullandığını gizlemeye çalışan Julie Miller'ın istediği gibi gitmedi. Yapılan ilk testte idrar örneğinin köpeğe ait olduğu ortaya çıkınca, Miller cezaya mahkum kaldı.

Eski cezasını yatmaya devam edecek olan Miller, resmi evrakta sahtecilik başlığı altında tekrar yargılanacak. Miller'ın yaptığı bu sahtecilik sonrasında bir başka ceza daha alması muhtemel görünüyor.