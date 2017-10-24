Uzay Aracı Mezarlığı Gitgide Kalabalıklaşıyor

1971’den bu yana çoğunlukla bilimsel uzay araştırmaları olmak üzere çeşitli sebeplerle Dünya’mızdan uzay araçları kalkıyor. Peki atmosferi aşan bu uzay gemilerinin görevlerini tamamlayıp Dünya’ya dönmesinin ardından nereye gittiğini biliyor muydunuz? Görevini bitirip dönen uzay araçları kıyıdan 375 km açıkta ve Antarktika’nın kuzeyinde yer alan Point Nemo adlı bir bölgeye bırakılıyor. Yani söz konusu bu noktaya bir uzay aracı mezarlığı denebilir.

Pasifik Okyanusu üzerinde yer alan bu uzay aracı mezarlığındaki araç sayısı ise 260’ı buldu. Teknolojik gelişmelerle birlikte uzay araştırmalarının çoğalması ve daha sık uzay aracı gönderilmesiyle mezarlıktaki enkaz da çoğaldı. Uzay uzmanları bu araç enkazının ortadan kaldırılabileceğini ancak politik sebeplerden ötürü yapılamadığını belirtiyor.

Point Nemo’da yer alan uzay gemisi enkazlarının kaldırılmasına engel olan ise uluslararası hukuka göre devletlerin başka devletlerin uzay gemilerini hareket ettirememesi. Ancak uzay uzmanları Point Nemo’da yer alan enkazın şimdilik Dünya için herhangi bir tehdit oluşturmadığını ifade ediyor.