Uzay Turizmi Resmen Başlıyor!

Tatillerinizi nasıl değerlendirmeyi seversiniz? Şöyle manzaralı sessiz sakin bir kasabada mı yoksa gece hayatının zirvede olduğu hareketli sahillerde mi? Kışı mı tercih edersiniz yoksa güneşlenmek için yazın mı kullanırsınız tatil şansınızı? Peki ya Dünya manzaralı bir uzay oteline ne dersiniz? Öyle bir yerin olmadığını ben de biliyorum ama çok yakında böyle bir tatile çıkmanız için önünüzdeki tek engel para olacak!

Bigelow Aerospace uzay teknolojileri şirketi ve Budget Suites of America isimli otel zincirinin sahibi Amerikalı iş adamı Robert Bigelow, uzay oteli için ilk adımı attı. Dün yapılan resmi açıklamada, uzay oteli için yol haritasının belirlendiği ve çalışmalara start verildiğini açıklayan milyarder, 2021 yılında hizmet vermeye başlayacaklarını duyurdu.

Tarihin ilk uzay tatil tesisi için, 2 adet B330 modülü uzaya gönderilecek. Aerospace geçtiğimiz senelerde aynı metotla Uluslararası Uzay İstasyonuna kapsül eklemişti. Konu hakkında tecrübeli olan şirket, B330 modüllerini yörüngeye yerleştirip, Dünya ile birlikte dönmelerini sağlayacak. Sonrasında da parça parça gönderilecek kapsüllerle otelin inşaatı tamamlanacak. Malum uzayda inşaat işi zor, bu sebeple otelin burada imarının tamamlanıp uzaya yollanacağını tahmin ediyoruz.

Anlayacağınız uzay severler için 2021 yılında heyecan dorukta olacak. Yalnız umarım vize falan istemezler...