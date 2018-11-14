Uzay Ülkesi Asgardia, Para ile Vatandaşlık Verecek

İsmini İskandinav mitolojisinde gökyüzünde tanrıların yaşadığı bir şehir olan Asgard’dan alan uzay ülkesi Asgardia, bundan sonra vatandaş olmak isteyen kişilerden yıllık belli bir ücret talep edecek.

2016 yılında Azerbaycan Türkü olan Rus iş insanı Igor Raufovich Ashurbeyli tarafından kurulan Asgardia, internet üzerinden vatandaşlık başvurusu yapılabilen ilk uzay ülkesi olarak tarihe geçmişti.

Son yılların en ilginç projelerinden bir tanesi olan Asgardia, aslında dünyanın etrafında dönen 2,8 kilogram ağırlığında bir uydu. Bu uyuda, vatandaşlık için başvuranların bilgilerinin ve fotoğraflarının bulunduğu 512 GB’lık bir sabit disk yer alıyor.

Ülke olmak için Birleşmiş Milletler ile resmi sürecini de yürüten uzay ülkesi, bundan sonra vatandaş olmak isteyenlerden 100 euro yıllık ücret alacak. Asgardia’nın şu anda 300 bine yakın vatandaşı bulunuyor.

Asgardia Parlamentosu Başkanı Lembit Öpik yaptığı açıklamada, "Vatandaşlık ücreti milletimizin ve türümüzün geleceğine katkıda bulunacak. Bu gelişme, ekonomik, politik ve bilimsel faaliyetlerimizi başlatmak, ulusumuzun kurucusu Dr. Igor Aşurbeyli'nin koyduğu hedefe doğru ilerlemek için önemli bir kapıyı açacaktır" dedi.

Dünyada en çok Asgardia vatandaşı da İstanbul’da yaşıyor. Uzay ülkesinin temel amacı ise uzayın yalnızca barışçıl amaçlarla kullanılması ve uzayda askeri olmayan ve herkese açık bir bilim tabanı oluşturulması.

Asgardia, ekim ayında İstanbul’daki ilk "Asgardia D3 Türk Bölgesi" toplantısını düzenlemişti.