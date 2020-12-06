Tarihte bir İlk: Uzaya Çöp Kamyonu Fırlatılacak

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Dünya yörüngesini tehlikeli enkazlardan temizlemeye yardımcı olmak amacıyla uzaya çöp kamyonu fırlatma görevine imza attı.

İsviçreli start-up ClearSpace ile yapılan anlaşma kapsamında uzay çöpleri temizlenmesi hedefleniyor. 2013'teki bir fırlatmadan kalan Vespa adlı eski bir Avrupa Vega roketinin 100 kg'lık parçasını uzayda engellemek için uydu boyutunda bir "çöp kamyonu" fırlatılacak.

ESA uzaya çöp kamyonu fırlatacak anlaşmayı imzaladı

2025'te yörüngeye ateşlenecek olan ve 86 milyon euroya mal olacak bu çöp toplama cihazı, gezegenin ilk temizlik görevini oluşturacak. Sonraki görevlerinde ise daha zorlu enkaz parçalarını yakalayabilmesi umuluyor.

2025 misyonu, tek seferde yörüngedeki birkaç nesneyi temizleyebilecek uzay aracı geliştirme beklentisine sahip. ClearSpace'in geliştireceği aracın tek bir görevde beş hatta on parça enkazı yok edebilmesi gerekiyor.

ESA, misyon için finansman sağlayacağını; ClearSpace ise ticari yatırımcılar aracılığıyla maliyetin geri kalanını karşılayacağını söyledi. ClearSpace CEO'su Luc Piguet açıklamasında, "Arızalı veya artık kullanılmayan uyduları bu bölgeden kaldırmak için bir çöp kamyonuna ihtiyaç duyuyoruz" dedi.

ClearSpace'in teknolojileri, bazı uyduların ömrünü uzatmak için yakıt ikmali yapmak veya onarımlar için de kullanılabilir.

660 ila 800 kilometre yükseklikte yörüngede dönen Vespa, Uluslararası Uzay İstasyonu da dahil olmak üzere çalışan diğer uydularla çarpışma riski yaşatıyor. Ayrıca bugüne kadar tespit edilen 20.000 uzay çöpü parçası diğer uyduları tehdit ediyor.

Dünya'nın etrafında saatte 28.000 kilometreyi bulan hızlarda dolaşan uzay çöplerinin küçük parçaları bile muazzam derecede yıkıcı bir güce sahip. Her yıl yaklaşık 100 fırlatma gerçekleştirilmesiyle birlikte uzay enkazı sorunu giderek daha acil hale geliyor.