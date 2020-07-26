Sonunda Bunu da Başardılar: Uzayda İnsan Dokusu Üretildi!

Astronomi alanında yapılan çalışmalar sonucunda, uzayda insan dokusu üretildi. Daha önceden yapılmamış olan bu çalışma, büyük bir ses getirdi. Peki bilim insanları böyle bir şeyi yapmayı nasıl başardı? İşte merak edilen tüm teknik detaylar.

Uzayda üç boyutlu cisimlerin basılması aslında pek yeni bir durum değil. Uluslararası Uzay İstasyonu başta olmak üzere birçok bilimsel araştırma bu alanda gerçekleştiriliyor. Ancak daha önceden üç boyutlu basımlar cansız nesneler için gerçekleştiriliyordu. Şimdi ise ilk defa bir insan dokusu uzayda üç boyutlu olarak basıldı.

Uzayda insan dokusu yolculukları kolaylaştıracak

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yer alan Rus kozmonot var birkaç izole hücre kullandı. Bu hücreler, geleneksel doku mühendisliği sayesinde biyolojik olarak çözüldü. Böylece onun bir doku haline getirilmesi kolaylaştı. Aslında temel amaç uzun uzay yolculuklarında doku sorunu yaşamamaktı.

Geriye sadece bu hücrelerin üç boyutlu olarak yeniden dokuya çevrilmesi kalmıştı. Bilim insanları kaldırılabilir destekler kurmak yerine manyetik yükseltme tekniğini tercih etti. Böylece hücreler tam istenilen yerde bırakılabildi. Bu yeni teknik sayesinde, hücreler düşük yerçekiminde dengesiz ve riskli Yapı çökmelerine uğramıyor. Daha önce kullanılan tekniklerde bu tür sorunlar çok sık görülüyordu.

Bilim insanlarının kullanıldığı yeni teknolojiler, ilk olarak Kazakistan’da bulunan Baykonur Kozmodromunda test edildi ve başarı oranı ölçüldü. Yapılan testlerde, ekipmanların Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilmesine karar verildi. Buradaki ekipmanlar, gerçekten de kusursuz bir şekilde hareket etti ve insan dokusu kullanıldı. İlerleyen yıllarda uzun uzay yolculuklarında bu dokular üç boyutlu basılacak. Sizce bu gelişme uzay yolculuklarında yarar sağlayacak mı? Tahminlerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz.