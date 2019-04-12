Uzayda Uzun Süre Geçiren Astronot ile İkizinin Sağlık Durumu Karşılaştırıldı

Uzayda uzun süre zaman geçiren astronot Scott Kelly ile Dünya’da kalan ikizi üzerinde yapılan bir araştırma, uzayda geçirilen zamanın sağlık üzerinde uzun vadeli etkisinin olmadığını ortaya koydu.

Scott Kelly ile Mark Kelly, astronotların sağlığı ve fiziksel durumu üzerinde uzun vadeli etkileri olmadığını gün yüzüne çıktı. Amerikan Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) verdiği bilgilere göre, ikizler arasında ortaya çıkan farklılıkların büyük bölümü, uzay misyonunun tamamlanmasından bir süre sonra ortadan kayboldu.

Araştırmaya göre Scott Kelly uzaydayken genetik aktivitesi, dünyadaki ikizinden değişiklik gösterdi. Araştırmada bu durumdan özellikle bağışıklık sistemiyle ilgili genlerin etkilendiği bilgisine yer veriliyor. Değişikliklerin tırmanma ve dalış gibi vücudu stres altına sokan aktivitelerle benzerlikler gösterdiği kaydedildi. Genlerin yapısının ise değişmediği, değişen gen aktivitesinin de altı ay içinde yüzde 90'dan fazla oranda misyon öncesi eski haline döndüğü bildirildi.

Tüm bunlarla birlikte araştırmacılar Scott Kelly'deki DNA sarmallarının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalar olan telomerlerin uzadığını tespit etti. Telomerlerin uzunluğundaki değişikliklerin yaşlanma süreciyle ve hastalıklarla bağlantısı olduğu düşünülüyor. Burada da uzaydan döndükten bir süre sonra değişikliklerin büyük bölümü eski haline dönerken, Kelly'nin bazı telomerlerinin öncekinden daha kısa bir hale geldiği kaydedildi.