Uzayda Yürüyen İlk İnsan Hayatını Kaybetti

Rusya'nın Tass haber ajansının haberine göre uzayda yürüyen ilk kişi olan Alexei Leonov, 85 yaşında hayatını kaybetti. Rus kozmonotu 1965 yılında uzayda yürüyerek adını tarihe altın harflerle yazmıştı.

1965 yılında Sovyet Rusya adına Voskhod-2 görevinde yer alan Alexei Leonov, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren kişiydi. Yürüyüş 12 dakika 9 saniye sürmüş ve uzay aracına geri dönerken büyük bir tehlike atlatmıştı. Leonov'un anlattıklarına göre giysisinin içi havayla dolmuş ve oksijen konusunda sıkıntı yaşamış.

We’re saddened by the loss of legendary @roscosmos cosmonaut Alexei Leonov who became the first human to walk in space on March 18, 1965. His venture into the vacuum of space began the history of extravehicular activity that makes today’s @Space_Station maintenance possible. pic.twitter.com/8EavxJd5R1