Uzmanlardan Sosyal Medya Paylaşımları Hakkında Önemli Uyarı!

Türkiye’de bilgisayar ve internet kullanımı hızla artarken, buna paralel olarak sosyal medya kullanımında da büyük artış yaşanıyor. Ancak sosyal medya kullanımının yaygınlaşması çeşitli sorunları da beraberinde getirebiliyor. Uzmanlar, sosyal medyadaki abartılı yaşam paylaşımlarının birçok kişide psikolojik sorunlara yol açtığını belirtiyor. Uzmanlara göre, bilinçli bireyler olarak bu tarz abartılı paylaşımlara aldırış edilmemesi gerekiyor.

Günümüzde pek çok insan, sürekli olarak başkalarının yaşamlarını göre göre kendi yaşamlarında mutlu olamaz hale geliyor. Herkesin kendinden bir üst konumdaki kişilerin yaşamına özenmesinin aslında psikolojik bir sıkıntı olduğunu belirten Dr. Erdal Gezer, "Herkes yaşadığı ile mutlu olmaya baksın. Başkasının yaşamını özenti haline getirmek büyük bir rahatsızlık. Kaldı ki sosyal medyada paylaşılan pek çok görsel de sadece göstermelik." diye konuştu.

Dr. Gezer, insan yaşamında huzurun, kalitenin artmasına ve eskiye göre insanların daha rahat yaşamasına rağmen intihar vakalarında her geçen gün artış yaşandığını belirterek, "Sosyal medyadaki abartılı hayatlar özellikle gençleri tehdit ediyor. Sağlık Bakanlığı istatistiklerine göre, Türkiye’de yılda yaklaşık olarak 9 milyon kişi ruh ve sinir hastalıkları nedeniyle doktora başvuruyor. Gerek bu başvurular gerekse antidepresan kullanımı her yıl artıyor. Son 5 yılda antidepresan kullanımında bile yüzde 27 artış var. Bunun da en önemli sebeplerinden biri insanların sosyal medyada gördüğü abartılı hayatlar. Aslında abartılı hayatı paylaşan da bunu görüp kendine dert edinen de normal değil. Herkes kendi yaşantısında mutlu olmaya çalışmalı." ifadelerini kullandı.

Kadınlar Daha Çok Etkileniyor

Erkeklere oranla kadınların bu gibi durumlardan daha çok etkilendiğini belirten Dr. Gezer, "Sağlık Bakanlığı verilerine göre; Depresyon, yüzde 10 görülme oranıyla halen toplumdaki en yaygın hastalıklar arasında yer alıyor. Erkeklerde yaşam boyu hastalanma riski yüzde 10 iken, kadınlarda ise yüzde 20-25 civarında. Yani her on erkekten biri bu durumdan etkilenirken kadınlarda bu durum her 4-5 kadından biri olarak görülüyor." dedi.

Gösterişli yaşamın toplumun önemli bir sorunu haline geldiğine dikkat çeken Dr. Erdal Gezer, "Sosyal medyada sıkça mutluluk pozlarıyla dolu paylaşımlar, her anında mutlu, neşeli ve tasasız kişileri görüyoruz. Bu durumun çok normal bir hal olduğu, bilinçli ya da bilinçsiz bir şekilde kitlelere empoze edilmeye çalışıyor. Bir çok kişi şık mekanlar, güzel yemekler, zengin ve her daim mutlu gözüken paylaşımları ile kendi yaşantısının mükemmel olduğunu göstermeye çalışıyor. Oysa gerçekte durum bu olmamasına rağmen başka kişiler de bu paylaşımlara bakıp kendi yaşantısı ile kıyaslayarak mutsuzluğa kapılıyor. Bunun sonucunda yetersizlik, değersizlik düşünceleri, hayattan zevk alamama gibi algılarla depresyona giren insanlar mutluluklarını kaybediyor. Bu nedenle insanlarımızın sosyal medyadaki bu tür görgüsüz paylaşımlara aldırış etmemesini tavsiye ediyoruz." diyerek herkesin kendi yaşantısı ile mutlu olmaya çalışması gerektiğini vurguladı.