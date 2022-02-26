Valorant 4. Bölüm 2. Kısım Oyuncularla Buluşuyor!
FPS severlerin yeni gözdesi VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran 4. Bölüm: 2. Kısım başlıyor. Oyunculara yeni savaş bileti ve kaplama seti sunulacak.
Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu Valorant, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle devam ediyor. İlk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı oyunda, 1 Mart itibariyle 4. Bölüm: 2. Kısım başlıyor. İşte detaylar!
Valorant 4. Bölüm 2. Kısım 1 Mart'ta Çıkıyor
FPS severlerin yeni gözdesi VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran 4. Bölüm: 2. Kısım başlıyor. Yeni bölümle birlikte oyunculara yeni savaş bileti ve kaplama seti sunuluyor. Bu silahlar, insan ırkının hâkimiyetinden öncesine dayanan büyülü ağaçlardan doğdu. Doğanın gerektiğinde can alan gücünü bünyesinde toplayan ağaç kökleri, ormanı ona zarar vermeye niyetlenenlerden koruyacak kristallere hükmediyor.
Stillere özel bitiriş animasyonları, parıldayan kristal detayı, görsel efektler, yakın dövüş silahı stilleri oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyuna eklenecek içeriklerin tam listesine aşağıda ulaşabilirsiniz.
Silahlar:
- Gaia'nın Hiddeti (Yakın Dövüş)
- Gaia'nın İntikamı Vandal
- Gaia'nın İntikamı Ghost
- Gaia'nın İntikamı Marshal
- Gaia'nın İntikamı Guardian
Bedel Aşamaları:
İhtişamlı Seri aşaması
Paket Bilgilendirmesi:
Bedel: 7100 VP
İçindekiler:
- Gaia'nın Hiddeti (Yakın Dövüş)
- Gaia'nın İntikamı Vandal
- Gaia'nın İntikamı Ghost
- Gaia'nın İntikamı Marshal
- Gaia'nın İntikamı Guardian
- Gaia'nın İntikamı Kartı
- Gaia'nın İntikamı Uğuru
- Gaia'nın İntikamı Spreyi
Seviyeler
Silahlar
1. Seviye: Parıldayan kırmızı kristal, özel mermiler ve özel yakınlaştırarak nişan alma nişangâhına sahip özgün bir silah modeli
2. Seviye: Özel ateş etme görsel efektleri ve ses efektleri
3. Seviye: Yeniden doldurma, kuşanma ve inceleme eylemlerine özel görsel efektler ve ses efektleri
4. Seviye: Ölüm sancağı ve özel bitiriş animasyonu
1. Stil: Mavi stil ve stil rengiyle uyumlu bitiriş animasyonu
2. Stil: Yeşil stil ve stil rengiyle uyumlu bitiriş animasyonu
3. Stil: Turuncu stil ve stil rengiyle uyumlu bitiriş animasyonu
Yakın Dövüş
1. Seviye: Parıldayan kırmızı kristale sahip özel silah modeli
2. Seviye: Kuşanma, saldırırken savurma ve inceleme eylemlerine özel görsel efektler ve ses efektleri
1. Stil: Mavi stil
2. Stil: Yeşil stil
3. Stil: Turuncu stil
Tüm bu içerikler 1 Mart'ta edinilebilecek.
Savaş Bileti:
Bedel: 1000 VP
Öne Çıkan Bedelsiz İçerikler:
- Hücum Classic
- Taktikayı'nın Çalgısı Spreyi
- Gözü Yaşlı Kedicik Spreyi
- Çok Amaçlı Terlik Uğuru
- #GENİŞJOYUKORU Oyuncu Kartı
Öne Çıkan Seçkin İçerikler:
- Hücum Operator
- Hücum Bıçağı
- Gümüş Avcı Vandal
- Uçan Domuzcuk Judge
- Eve Dönüş // Jett Oyuncu Kartı
- Gümüş Avcı Oyuncu Kartı
- Bruno'nun Mutluluk Dansı Spreyi
- Ramen Uğuru
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