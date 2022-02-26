Valorant 4. Bölüm 2. Kısım Oyuncularla Buluşuyor!

Riot Games’in taktiksel nişancılık oyunu Valorant, oyuncularına rekabet dolu bir deneyim yaşatmaya yenilikleriyle devam ediyor. İlk çıkış tarihinden itibaren çeşitli güncellemelerle heyecanın dozunun her an arttığı oyunda, 1 Mart itibariyle 4. Bölüm: 2. Kısım başlıyor. İşte detaylar!

Valorant 4. Bölüm 2. Kısım 1 Mart'ta Çıkıyor

FPS severlerin yeni gözdesi VALORANT’ta, içinde birçok yenilik barındıran 4. Bölüm: 2. Kısım başlıyor. Yeni bölümle birlikte oyunculara yeni savaş bileti ve kaplama seti sunuluyor. Bu silahlar, insan ırkının hâkimiyetinden öncesine dayanan büyülü ağaçlardan doğdu. Doğanın gerektiğinde can alan gücünü bünyesinde toplayan ağaç kökleri, ormanı ona zarar vermeye niyetlenenlerden koruyacak kristallere hükmediyor.

Stillere özel bitiriş animasyonları, parıldayan kristal detayı, görsel efektler, yakın dövüş silahı stilleri oyuncuların beğenisine sunulacak. Oyuna eklenecek içeriklerin tam listesine aşağıda ulaşabilirsiniz.

Silahlar:

Gaia'nın Hiddeti (Yakın Dövüş)

Gaia'nın İntikamı Vandal

Gaia'nın İntikamı Ghost

Gaia'nın İntikamı Marshal

Gaia'nın İntikamı Guardian

Bedel Aşamaları:

İhtişamlı Seri aşaması

Paket Bilgilendirmesi:

Bedel: 7100 VP

İçindekiler:

Gaia'nın Hiddeti (Yakın Dövüş)

Gaia'nın İntikamı Vandal

Gaia'nın İntikamı Ghost

Gaia'nın İntikamı Marshal

Gaia'nın İntikamı Guardian

Gaia'nın İntikamı Kartı

Gaia'nın İntikamı Uğuru

Gaia'nın İntikamı Spreyi

Seviyeler

Silahlar

1. Seviye: Parıldayan kırmızı kristal, özel mermiler ve özel yakınlaştırarak nişan alma nişangâhına sahip özgün bir silah modeli

2. Seviye: Özel ateş etme görsel efektleri ve ses efektleri

3. Seviye: Yeniden doldurma, kuşanma ve inceleme eylemlerine özel görsel efektler ve ses efektleri

4. Seviye: Ölüm sancağı ve özel bitiriş animasyonu

1. Stil: Mavi stil ve stil rengiyle uyumlu bitiriş animasyonu

2. Stil: Yeşil stil ve stil rengiyle uyumlu bitiriş animasyonu

3. Stil: Turuncu stil ve stil rengiyle uyumlu bitiriş animasyonu

Yakın Dövüş

1. Seviye: Parıldayan kırmızı kristale sahip özel silah modeli

2. Seviye: Kuşanma, saldırırken savurma ve inceleme eylemlerine özel görsel efektler ve ses efektleri

1. Stil: Mavi stil

2. Stil: Yeşil stil

3. Stil: Turuncu stil

Tüm bu içerikler 1 Mart'ta edinilebilecek.

Savaş Bileti:

Bedel: 1000 VP

Öne Çıkan Bedelsiz İçerikler:

Hücum Classic

Taktikayı'nın Çalgısı Spreyi

Gözü Yaşlı Kedicik Spreyi

Çok Amaçlı Terlik Uğuru

#GENİŞJOYUKORU Oyuncu Kartı

Öne Çıkan Seçkin İçerikler:

Hücum Operator

Hücum Bıçağı

Gümüş Avcı Vandal

Uçan Domuzcuk Judge

Eve Dönüş // Jett Oyuncu Kartı

Gümüş Avcı Oyuncu Kartı

Bruno'nun Mutluluk Dansı Spreyi

Ramen Uğuru

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