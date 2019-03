Vampire: the Masquerade Devam Oyunu 15 Yıl Sonra Geliyor

2004 yılında piyasaya sürülen ve oynayanların unutamadıkları klasik rol yapma oyunu Vampire: The Masquerade - Bloodlines geri dönüyor. Bugün yapılan açıklama Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 duyurulurken, oyunun çıkış tarihi duruldu.

Troika Games tarafından geliştirilen ve Activision tarafından yayınlanan Vampire: The Masquerade - Bloodlines, birçok sıkıntıya rağmen piyasadaki yerini almıştı. Çok test edilmeden piyasaya sürülen yapım barındırdığı bug’lar yüzünden pek çok kişiyi mutlu etmemesine rağmen, bunları göz ardı edenler tarafından gelmiş geçmiş en iyi oyunlar arasına rahatlıkla yazılan yapım, özellikle hikaye ilerleyişiyle beğeni toplamıştı. Kendine has bir kitlesi olan Vampire: The Masquerade - Bloodlines için beklenen haber bugün geldi.

15 yıldır devamı gelmesi beklenen oyun için dört gözle beklenen açıklama yapıldı ve Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 gösterildi. 2020 yılında PC ve konsollar için piyasaya sürüleceği söylenen oyunun başında, Bloodlines’ın orijinal senaristi Brian Mitsoda tarafından yazılacağı söylendi. World of Darkness evreninin haklarını elinde bulunduran Paradox tarafından yayınlanacak Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2’nin geliştiriciliğini bağımsız oyun stüdyosu Hardsuit Labs üstlenmiş durumda.

Mitsoda serinin orijinal köklerine sadık kalacaklarını dile getirdi ve hikayeyi şöyle anlattı: “Bir vampir ayaklanması sırasında karakterimiz varlığı Seattle’daki vampir çeteleri arasındaki savaşı tetikleyecek. Hayatta kalmak için, bir klan seçecek, yaptığınız her seçime farklı tepkiler verecek bir dünyada rakip klanlarla kolay olmayan ittifaklar kuracaksınız. Doğaüstü güçlerinizi avınıza karşı serbest bırakabilecek ancak çevrenizle ilgili sürekli dikkatli olacak, vampir toplumunu insanlara karşı koruyan Masquerade’i kırma riskini alıp almamak arasında gidip geleceksiniz.”

2020 yılına kadar oyuna dair oldukça fazla detay göreceğimiz düşünülürse şimdilik yeteri kadar bilginin paylaşıldığı aktarılan bilgiler arasında yer aldı. Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 için yayınlanan ilk video ise aşağıdaki gibi oldu.