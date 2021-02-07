Vatandaşlar WhatsApp ve Google Hakkında Ne Düşünüyor?

NG Araştırma, vatandaşların WhatsApp ve Google ile ilgili neler düşündüklerini araştırdı. Araştırma 13 - 25 Ocak 2021 tarihleri arasında Türkiye genelinde, 15 yaş üzeri 2022 kişinin katılımı ile online araştırma yöntemiyle gerçekleşti. Araştırma sonuçları bir hayli ilginç.

Vatandaşlar WhatsApp ve Google ile ilgili Neler Düşünüyor?

Sorulan sorular ve cevapları şu şekilde:

Verilerinin Reklam Kampanyalarında Kullanılmasına İzin Verir Misin?

Soru: Verilerinin reklam kampanyalarında kullanılmasına izin verir misin? İletişim kurmak, gündemden haberdar olmak, paylaşım yapmak gibi amaçlarla etkileşimde olduğumuz sosyal medya ve uygulamalar hayatımızda büyük bir yer kaplıyor. Peki bilgilerimizi reklam amaçlı kullanmak isteyen şirketlere izin vermek istiyor muyuz?

Sonuç: Araştırmaya katılanların yarısı bilgilerinin reklam amaçlı kullanılmasına onay vermezken, %15'i bilgilerini reklam amaçlı kullanımlar için paylaşmaktan çekinmiyor. %35'lik kesim ise bu izni bazı durumlarda verebileceklerini ifade etti.

WhatsApp Uygulamasını Kullanmaya Devam Edecek Misin?

Soru: Verilerini Facebook ile paylaşmayan kullanıcılara yasak getirmeyi planlayan WhatsApp uygulaması ülkemizin gündeminde yer edindi. Peki bu durum kullanıcıların davranışını nasıl etkileyecek?

Sonuç: Her 10 kişiden 2'si bu yasak şartını kabul edip uygulamayı kullanmaya devam edeceğini belirtti. 4'ü ise bu karar uygulamaya konursa WhatsApp'ı kullanmayı bırakacağını söyledi! Kalan 4'ü ise henüz bu konuda kesin bir karar vermediğini belirtti.

WhatsApp Uygulamasını Kullanmaya Devam Etme Sebebleri Neler?

WhatsApp uygulamasını her halükarda kullanacak olan katılımcılara bu uygulamadan vazgeçememe sebepleri soruldu.

Sonuç: %25 oran ile insanlar en çok alışkanlık sebebiyle WhatsApp'ı kullanmaya devam edeceklerini belirtti.

WhatsApp'ı Kullanmaya Devam Edenlerin Nedeni Oran Alışkanlık %25 Herkes WhatsApp kullandığı için %23 WhatsApp'ı silmenin veri gizliliğinde çözüm olacağını düşünmüyorum %23 Alternatif uygulamaları beğenmiyorum %13 İşim nedeniyle gerekli %13 Verilerimi ilgili reklamı sunma dışında bir amaçla kullanacağını düşünmüyorum %8 WhatsApp'a güveniyorum %7 Facebook kullanıyorum %7 Alternatif uygulamalara güvenmiyorum %6 Diğer %1

WhatsApp Kullanmayı Bırakmanda Ne Etkili Oldu?

Sonuç: Katılımcılara WhatsApp uygulamasını kullanmayı bırakmasında etkili olan sebepler soruldu. %65 verilerini paylaşmak istemediği için bu karardan sonra WhatsApp kullanmayacağını belirtti. %23'lük kesim ise Facebook'un WhatsApp aracılığıyla kendi verilerine erişmesini istemedikleri için bu uygulamayı kullanmayı bırakacaklarını ifade etti. Kalanlar diğer uygulamaları güvenli bulan kişilerden oluşuyor.

Uygulamaların Konum Bilgilerine Erişmesine İzin Verir Misin?

Soru: Konum gibi veriler marka ve şirketlerin reklam kampanyalarını daha uygun kitlelere ulaştırmalarında etkili olabiliyor. Peki insanlar bu verilerini paylaşmakta hemfikir mi?

Sonuç: Araştırmaya göre her 10 kişiden 6'sı sadece uygulamayı kullanırken konum bilgilerini paylaşmaya izin veriyor. 3'ü hiçbir zaman WhatsApp ve benzeri uygulamaların konum gibi bilgilerine erişmesini istemiyor! Kalanlar ise bu bilgileri paylaşmakta bir sakınca görmeyenlerden oluşuyor.

WhatsApp'a Alternatif Olarak Hangi Uygulamayı Kullanırsın?

Soru: WhatsApp uygulaması ülkemizde yaygın olarak kullanılan bir uygulama olsa da alternatif başka birçok uygulama da mevcut. Peki ülkemizde insanlar hangi alternatifleri tercih ediyor?

Sonuç: Araştırmada %62 oranında kişi WhatsApp kullanmadığı takdirde Telegram uygulamasını tercih edeceğini belirtti. %46 ise BİP uygulamasını kullanacağını söylerken kalan kişiler Signal, Facebook Messenger gibi uygulamalara geçeceğini ifade etti.

Google'ın, Verilerini Reklam Gösterimlerinde Kullandığını Biliyor Musun?

Soru: Google, Facebook ve WhatsApp gibi uygulamalar kullanıcıların verilerini reklam kampanyaları için kullanabiliyor. Yani arama motoruna yazdığın her kelime Google için önemli bir veri kaynağı. Peki insanlarımızın kaçı verilerinin bu şekilde Google tarafından da kullanıldığını biliyor?

Sonuç: Araştırma %48 oranında kişinin bu bilgiye sahip olduğunu %52'nin ise verilerinin Google tarafından kullanıldığını bilmediğini gösteriyor.

Google Kullanmaya Devam Edecek Misin?

Soru: Kullandığımız arama motorunun verilerimizi reklamlar için kullandığını bildiğimiz durumda kullanıp kullanmama konusunda tercihlerimiz değişiyor mu?

Sonuç: Araştırmada %63 oranında katılımcı kişisel verilerinin kullanılmasına rağmen Google arama motorunu kullanmaya devam edeceğini belirtti. %5'lik kesim ise artık Google arama motorunu kullanmayacağını söyledi. Yaklaşık olarak her 3 kişiden 1'i bu konuda kararsız olduğunu ifade edenler.

Alternatif Arama Motorlarından Hangilerini Biliyorsun?

Soru: Google alternatifi hangi arama motorlarını biliyorsun?

Sonuç: Türkiye'de Google dışında en çok bilinen arama motoru her 10 kişiden 9'unun bildiği Yandex çıktı. 10 kişiden 6'sı Yahoo uygulamasını bildiğini belitirken, 4'ü ise Yaani arama motoru hakkında bilgi sahibi olduğunu belirtti.

Hangi Arama Motorunu Kullanıyorsun?

Google dışındaki diğer arama motorlarının kullanım oranı analiz edildi.

Sonuç: Google kullanmayanlar arasından her 10 kişiden yaklaşık 5'i Yandex arama motorunu kullandığını belirtti. Arkasından ise yerli arama motoru Yaani geliyor. Kalanlar ise sırasıyla Yahoo, Duckduckgo, Bing ve diğer arama motorlarını kullanan kişilerden oluşuyor.

Yapılan araştırma hakkında sizler neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!