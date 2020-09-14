Venüs'te Yaşam Bulgusu Keşfedildi!

Kraliyet Astronomi Cemiyeti geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 14 Eylül tarihinde büyük ve önemli bir açıklama yapacaklarını duyurmuştu. Konuya dair ilk detaylar açıklama yapılana kadar yayınlanmaması ve sızdırılmaması şartıyla büyük yayın organlarına iletilmiş olsa da, ambargolardan dolayı şimdilik net bilgiler edinemiyoruz. Bu noktada bazı yeni sızıntılar Venüs atmosferinde fosfin keşfedildiğini işaret ediyor ve bildiğimiz anlamıyla fosfin, yalnızca canlıların bulunduğu ortamlarda yer alır. Bu durum Venüs'te yaşam bulgusu olabileceğine işaret ediyor.

Venüs'te Yaşam Var mı?

Söz konusu araştırma James Clerk Maxwell Teleskobu ile yapıldı ve araştırmacıların arasında Manchester Üniversitesi, MIT ve Cardiff Üniversitesi'nden çeşitli uzmanlar yer alıyor. Normalde 14 Eylül tarihinde Nature Astronomy'de yayınlanması beklenen araştırma beklenenden erken bir sürede sızdırılmış olabilir.

Kısa bir şekilde fosfin renksiz bir gazdır. -87.7 derecede kaynar ve -133 derecede donar. Fosfinin büyük bir kısmı canlı vücudunda bulunan organik yapılı bileşiklerin bozunması sırasında fosfatın parçalanması ile oluşur. Venüs atmosferinde oksijenin bulunmaması, gazın mikrop benzeri canlılardan geliyor olma ihtimalini artırıyor.

Bu, her durumda Venüs'te bir yaşam olduğu anlamına gelmiyor ancak bu yöndeki en güçlü işaretlerden birisi olarak öne çıkıyor.

"Uzun bir süre önce Venüs yüzeyinde okyanusların olduğu ve gezegenimiz gibi yaşanılabilir bir gezegen olduğu düşünülüyor. Venüs giderek daha az yaşanılabilir oldukça, eğer varsa, üzerindeki yaşamın da buna adapte olması gerekirdi. Eğer böyle ise günümüzde yaşam, atmosferin oldukça dar bir kesiminde bulunuyor olabilir ve buradaki organizmalar yaşamaya devam ediyor olabilir."

Ufak bir hatırlatma olması adına bu iddialar sızıntılardan derlendi. Resmi açıklama 14 Eylül tarihinde ülkemiz saati ile 18:00'de yapılacak. Peki siz bu bulgular hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.