Vine Geri Dönüyor

Vine platformunun fişi çekilmiş olsa da yarattığı etki hala devam ediyor. Öyle ki Vine'ın kurucuları arasında yer alan Dom Hofmann, geçtiğimiz gün attığı tweet ile 6 saniyelik videoların geri döneceğinin sinyallerini verdi. Vine fenomenlerinin çağrılarına kulak verdiğini söyleyen Hofmann, yaratacağı yeni uygulamayı kendi finanse edecek.

Geçtiğimiz Ocak ayında kapatılan Vine, sadık kullanıcıları tarafından özlenen bir platformdu. Uygulamanın yaratıcılarına sürekli çağrıda bulunan kullanıcılar nihayet birinden bekledikleri cevabı duydu. Dom Hofmann geçtiğimiz gün attığı tweette, "Vine'ın devamı için çalışacağım" mesajını verdi.

i'm going to work on a follow-up to vine. i've been feeling it myself for some time and have seen a lot of tweets, dms, etc.

Bu tweet ile kullanıcıları beklentiye sokan Hofmann, üzerinde çalıştığı uygulama hakkında herhangi bir bilgi vermedi. İsminin ne olacağı, ne zaman çıkacağı veya formatta bir değişiklik olup olmayacağı henüz bilinmiyor. Şimdilik tek bildiğimiz Hofmann bu projeyi kendi finanse ediyor. Bu bağlamda beklentileri düşük tutmamız için gerekli mesajı vermeyi de ihmal etmiyor:

i'm funding it myself as an outside project, so it doesn't interfere with the (quite exciting) work we're doing at the company, which is my first priority