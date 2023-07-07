Apple: "Vision Pro'nun Satış Süreci Oldukça Karmaşık Olacak"

Bloomberg bugün, daha önce "gelecek yılın başlarında" satışa sunulacağı duyurulan Apple Vision Pro'nun lansmanına hazırlanmak için Apple perakende bölümünde devam eden bazı planlamaları açıklayan bir rapor yayınladı.

Raporda, Vision Pro'nun en azından başlangıçta yalnızca randevu ile satın alınabileceği belirtiliyor. Apple perakende çalışanları, müşterilerin uygun bir kafa bandı ve ışığa sahip bir Vision Pro almalarına yardımcı olacak. Bu, bir Apple ürünü için lojistik açıdan şimdiye kadarki en karmaşık sunumu temsil edecek.

Perakende satın alımlar için randevu alınması gerekecek. Apple, cihazın deneme sürümünü ve alıcı için doğru aksesuarların seçilmesine yardımcı olacak gerekli boyutlandırma araçlarını desteklemek için mağazanın özel bir alanını ayıracak.

Müşteriler Vision Pro'yu Deneyerek Kendi Kafa Ölçülerine Göre Alabilecek

Apple, Vision Pro'nun üçüncü taraf perakende satış noktalarında en azından 2025 yılına kadar satılmasını öngörmüyor.

Müşteriler dilerlerse online olarak da satın alabilecekler. Apple, kullanıcıların yüzleri için doğru boyutta aksesuarlar seçmelerine yardımcı olacak bir yüz tarama uygulaması geliştiriyor.

Vision Pro, piyasaya sürüldüğünde ilk olarak ABD'ye özel olacak. Apple, 2024'ün sonundan önce diğer ülkelerin pazarlarında da satışa sunacağının sözünü verdi.