Vivo NEX 3S 5G Tanıtıldı, İşte Özellikleri ve Fiyatı

Vivo, amiral gemisi akıllı telefonu NEX 3S 5G’yi duyurdu. Son derece ince çerçeveleri, şelale ekranı ve açılır selfie kamerasıyla dikkat çeken Vivo NEX 3S 5G’nin özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Vivo, Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni üst seviye akıllı telefon modeli NEX 3S 5G’yi duyurdu.

Vivo NEX 3S 5G Özellikleri

Telefon neredeyse çerçevesiz ekranla geliyor, üst ve alt çerçeveler orantılı ve pop-up selfie kamerasına sahip. Bu kamera yanda ek bir sensör içeriyor, bu nedenle normal pop-up (açılır) selfie kamera modüllerinden daha geniş. Bu kamera modülü ekranın üstünde ortalanmış, kulaklığın hemen üzerinden çıkıyor. Telefon metal ve camdan yapılmış, oldukça kaygan yapıda olacağını tahmin etmek güç değil. Telefon, 6.89 inç Full HD+ çözünürlüğe çıkabilen 18.8:9 formatında ekrana sahip. HDR10 içeriği destekleniyor ve maksimum 800 nit parlaklığa ulaşabiliyor. Telefonun kalbinde Qualcomm’un en yeni işlemcisi Snapdragon 865 bulunuyor. Telefonun 8GB / 12GB LPDDR5 RAM, 128GB / 256GB UFS 3.1 depolama modeli seçenekleri bulunuyor. Çift SIM kart destekleyen telefon, kutusundan Funtouch OS 10 ile özelleştirilen Android 10 işletim sistemi ile çıkacak.

Siyah, mavi ve kırmızı renk seçenekleri bulunan telefon üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor. 64 megapiksel ana kamera (0.8um piksel boyutu, f/1.8 diyafram, 1/1.72 inç sensör), 13 megapiksel ultra geniş açılı kamera (120 derece) ve 13 megapiksel telefoto kamera (2x optik zoom, 10x dijital zoom, f/2.46 diyafram), telefonun ortasında daire içerisine yerleştirilmiş. Pop-up selfie kamera, 16 megapiksel (f/2.09 diyafram). Yeri gelmişken, parmak izi okuyucu ekrana gömülü.

Vivo NEX 3S 5G Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Oldukça ağır ve büyük bir telefon olan Vivo NEX 3S 5G’nin başlangıç fiyatı 719 dolar. İlk olarak 14 Mart’ta Çin’de satışa sunulacak telefon, yakın zamanda diğer pazarlarda da bulunabilir olacak.