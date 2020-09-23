Pil Ömrü ile Dikkat Çeken Vivo Watch Tanıtıldı: İşte Özellikleri ve Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda Türkiye pazarına giriş yapan Vivo, ilk akıllı saat modelini kullanıcıların beğenisine sundu. Vivo Watch özellikleri ve fiyatı resmi olarak açıklandı. İşte Vivo Watch özellikleri ve fiyatı.

Vivo Watch Özellikleri

Vivo Watch 42mm ve 46mm olmak üzere iki versiyonda geliyor. 42mm'lik versiyonda 1,1 inç ve 46mm'lik versiyonda ise 1,39 inç AMOLED panel bulunmakta.

2GB dahili depolama ile gelen Vivo Watch, müzik çalar, Alipay hızlı ödeme, Jovi sesli asistan gibi özelliklere sahip. 42mm'lik Vivo Watch 226mAh bataryadan beslenmekte. 46mm versiyon da 478mAh batarya yer almakta.

Vivo Watch akıllı saatin 46mm versiyonunun tipik kullanım senaryoları altında tek bir tam şarjla 18 güne kadar dayanabileceği 42 mm'lik versiyonun ise tipik kullanım senaryoları altında tek bir tam şarjla 9 güne kadar dayanabileceği açıklandı.

Saatte manyetik bir şarj portu bulunuyor. Her iki sürümde 5ATM'e kadar suya dayanıklı. Vivo Watch'ın üzerinde 5 çekirdekli bir optik kalp atış hızı sensörü, kan oksijen sensörü, hızlanma sensörü ve jiroskop yer almakta.

Vivo Watch Fiyatı

Cihazın fiyatının 1.299 yuan olduğu duyuruldu. 1.299 yuan şu anki kur ile vergiler hariç 1.465 TL'ye tekabül ediyor.