Volkswagen’den Trafik Sorununa Kuantum Çözümü

Volkswagen, taksiler, halk otobüsleri ve filo hizmetlerinin trafikteki bekleme sürelerini kuantum sistemi sayesinde en aza indirmeyi hedefliyor.

İnsan ömrünü ortalama 75 yıl olarak baz alırsak, bunun 3 ayı trafikte geçiyor. Alman otomobil devi Volkswagen ise D-Wave’in yardımıyla bu süreyi azaltmanın peşinde.

Volkswagen, Kanada merkezli bir şirket olan D-Wave ile kuantum hesaplama modeline dayanan bir trafik yönetim sistemi geliştirdi. Bu sistem ile trafiği otomatize etmek isteyen Alman üretici, toplu taşımada bekleme sürelerini önemli oranda azaltmayı hedefliyor.

VW’ye göre kuantum sistemi, geleneksel süper bilgisayarlar tarafından yapılan mevcut tüm trafik modellemelerinin üzerinde performans veriyor. Nitekim kuantum bilgisayarlar, karmaşık verileri normal bilgisayarlara kıyasla çok daha hızlı bir şekilde işleyebiliyor.

VW ile D-Wave ortaklığıyla geliştirilen sistem, akıllı telefonlardan ve vericilerden toplanan tüm hareket verilerini işlemek ve optimize etmek için kuantum algoritmasını kullanıyor.

Projeyi Lizbon'da düzenlenen WebSummit ’te sunan Alman devi, bu sayede mega şehirlerdeki toplu taşıma araçlarının ve taksilerin çok daha verimli bir şekilde yönetilebileceğini belirtiyor.

Volkswagen’in kuantum hesaplama modeli şu an için gerçek olmaktan bir hayli uzak olsa da, kullanılması halinde büyük şehirlerdeki trafik soruna önemli bir çözüm olabilir.