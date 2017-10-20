Volkswagen, Elektrikli Süper Arabası ile Rekor Peşinde

Önümüzdeki on yıl içinde en az 100 elektrikli otomobil üretmeyi hedefleyen Volkswagen, hız rekoru kıracak bir elektrikli yarış arabası yapacağını açıkladı.

Alman otomotiv devi, 2018 yılında Colorado'da düzenlenecek Pikes Peak International Hill Climb yarışı sırasında görücüye çıkaracağı elektrikli bir yarış arabası yapmak için harekete geçti.

Dört çekişli elektrikli yarış arabası projesi, Volkswagen Motorsport tarafından geliştirilirken, şirketin yarış bölümü ilk kez elektrikli bir araç üretecek.

VW yönetim kurulu üyesi Dr. Frank Welsch yaptığı açıklamada, "Pikes Peak tepe tırmanışı, dünyanın en ünlü ve en zor otomobil yarışlarından bir tanesi. Bu nedenle araçlarımızın üzerinde geliştirdiğimiz teknolojileri test etmek için harika bir yer" ifadelerini kullandı.

Pikes Peak Uluslararası Hill Climb, 1916 yılından beri her yıl Rocky Dağları'nda düzenleniyor. Yarış pisti, 20 kilometre uzunluğunda ve deniz seviyesinden 4 bin metre yükseklikte. Volkswagen'in 31 yıl sonra geri döneceği 2018 yarışları, 24 Haziran'da yapılacak.

Emisyon skandalı sonrasında imajı sarsılan Volkswagen Grubu, elektrikli otomobil projelerine hız vermişti. Elektrikli otomobiller için 24 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan VW Grubu, 2025'e kadar 80 elektrikli modelini piyasaya sunmayı hedefliyor.

Morgan Stanley'in raporuna göre 2040'ta elektrikli otomobillerin dünyadaki pazar payı yüzde 51'e çıkacak. 2050'de ise bu oran yüzde 60'a yükselecek.