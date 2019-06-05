'Volkswagen I.D. R'dan Nürburgring Rekoru! 

Alman otomotiv devi Volkswagen, geliştirdiği yeni elektrikli yarış otomobili I.D. R ile, motorsporlarında önemli bir yeri olan Almanya’daki meşhur Nürburgring pistinde rekor kırarak önemli bir başarıya imza attı.

Avrupa’nın en önemli yarış pistlerinden birisi olan ve aynı zamanda birçok aracın rekor denemesinin ve test sürüşünün de yapıldığı Nürnburgring’de Volkswagen, elektrikli yarış otomobili I.D. R ile pisti 6 dakika 05.336 saniyede tamamlayarak Nürnburgring’in en hızlı elektrikli otomobili unvanının yeni sahibi oldu.

Rekor Çinlilerden Almanlara Geçti

I.D. R, 6 dakika 05.336 saniyelik derecesiyle Nürnburgring’in en hızlı elektrikli otomobili olmasının yanı sıra, aynı zamanda pistte tüm zamanların en hızlı 2. otomobili olmayı da başardı. I.D. R'dan önceki rekor ise, Çinli bir elektrikli otomobil girişimi olan NIO'nun EP9 adlı spor otomobiline aitti. EP9, 6:45.90’lık tur zamanıyla şimdiye kadar rekoru elinde bulunduruyordu.

Pistin en hızlı otomobili rekoru da 5:19.546’lık derecesiyle Porsche'un Le Mans yarış otomobili prototipi 919 Hybrid Evo’ya ait. Ancak Porsche’un bu özel aracının trafiğe çıkmasının yasak olduğunu da belirtelim.

I.D. R’ın rekor kırdığı turda aracın direksiyonunda Romain Dumas adlı bir yarış pilotu oturuyordu. 20.8 km uzunluğundaki pistte rekorun kırıldığı turda I.D. R’ın, 206.96 km/s’lik oldukça yüksek bir ortalama hıza sahip olduğu belirlendi.

I.D. R’ın Teknik Özellikleri

0'dan 100 km/s’lik hıza sadece 2.25 saniyede çıkabilen I.D. R’da, toplam 500 kW yani 680 beygir güç üretebilen 2 adet elektrik motoru yer alıyor.

4 tekerden çekiş sistemine sahip olan ve 1.100 kg ağırlığındaki bu elektrikli yarış otomobili, 650 Nm tork üretebiliyor.

Volkswagen’in Gelecek Vizyonunu Temsil Ediyor

Volkswagen'in bu rekoru kırabilmesinin ardında birkaç önemli sebep yatıyor. Bunlardan ilkinin, 2015 yılında patlak veren emisyon skandalının ardından Alman üreticinin, gelecek vizyonunu elektrikli otomobiller üzerine kurmayı hedeflemesi olduğunu söyleyebiliriz.

I.D. R'ın kırdığı rekorun bir diğer önemli tarafı ise, gelecekte elektrikli otomobillerin pistlere hakimiyet sağlayacağının ipuçlarını şimdiden vermesi oldu.