Volkswagen’in Elektrikli Yarış Arabası, 20 Yıllık Rekoru Kırdı

Volkswagen ID R elektrikli yarış arabası, her yıl geleneksel olarak düzenlenen Goodwood Festival of Speed’in 20 yıllık rekorunu kırmayı başardı. Direksiyonun başındaki Fransız profesyonel otomobil yarışçısı Romain Dumas, tırmanışı sadece 39.9 saniyede tamamlayarak, yeni bir rekora imza attı.

1966 yılından bu yana Londra’nın West Sussex bölgesinde düzenlenen ve otomobil tutkunlarını bir araya getiren Goodwood Festival of Speed, efsanevi bir performansa ev sahipliği yaptı.

Volkswagen ID R elektrikli yarış arabası, Goodwood’un 2 kilometrelik ünlü tepe tırmanışını sadece 39.9 saniyede tamamlayarak, eski F1 pilotu Nick Heidfeld’ın 1999 yılındaki 41.6 saniyelik rekorunu kırmayı başardı.

Elektrikli yarış arabasının deneyimli Fransız pilotu Romain Dumas, geçtiğimiz ay Almanya'daki efsanevi Nürburgring pistinde elektrikli araç rekoru kırmıştı.

Altında yine 680 beygir güce denk elektrikli motora sahip Volkswagen ID R bulunan 41 yaşındaki ünlü pilot, ikonik Nürburgring turunu 6:05:336 dakikada tamamlamıştı.

Alman markanın yarış bölümü Volkswagen Motorsport tarafından geliştirilen elektrikli yarış arabası, ilk kez Colorado düzenlenen Pikes Peak International Hill Climb 2018’de görücüye çıkmıştı.

Emisyon skandalı sonrasında imajı sarsılan Alman devi Volkswagen, elektrikli otomobil projelerine hız vermişti. Elektrikli otomobiller için 24 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan VW Grubu, 2025'e kadar 80 elektrikli modelini piyasaya sunmayı hedefliyor.