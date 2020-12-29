Volkswagen Manisa'da Kurduğu Şirketi Kapatma Kararı Aldı! Fabrika Hayal Oldu

Almanya'nın en büyük otomobil üreticilerinden Volkswagen Manisa'da kurduğu şirketi kapatma kararı aldığı resmi olarak duyurdu. Daha önce Manisa'da bir otomobil fabrikası kurmak için 943 milyon lira sermaye ile hayatına başlayan şirket, bir takım olaylar sonrasında pasif hale gelmişti. Bugün itibarıyla Alman şirketten yapılan açıklama ile şirketin tasfiye sürecinin başladığı bildiridli.

Dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden bir tanesi olan Volkswagen, geçtiğimiz yıl içerisinde yeni fabrikası için yer arayışlarına başlamıştı. Seçeneklerini Bulgaristan ve Türkiye olmak üzere ikiye kadar düşüren şirket, en sonunda fabrikasını Manisa'da açmaya karar verdiğini söylemişti.

Alınan karar sonrasında, Almanya'da gelen yetkililer Manisa'da fabrikanın kurulacağı araziye kadar bakmış ve en nihayetinde 900 milyon liranın üstünde bir sermaye ile şirketi hayata geçirmişlerdi. Şirketin açılmasının ardından Manisa'nın önemli bir ekonomik katkı daha alacğaı konuşulmaya başlanırken, Volkswagen tarafından olumsuz açıklamalar gelmeye başlamıştı.

Şirket ilk olarak fabrika kararını bir süre askıya aldığını dile getirmiş, ardından fabrika kararından vazgeçtiğini duyurmuştu. Bu kararın arkasında ise Türkiye'nin politik olarak kararsız olması gibi sebepler gösterilmişti. Manisa'dan vazgeçtikten sonra fabrikası için Slovakya'yı seçtiğini söyleyen şirket, ilk çalışmalarına başlamıştı.

Volkswagen Manisa'da kurduğu şirketi tasfiye ediyor

Alman otomotiv şirketinin Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi, 17 Aralık tarihinde tasfiyeye girerken tasfiyeye giriş kararı da Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edildi. Şirket 28 Aralık tarihinde de tasfiye için alacaklılara çağrı yaptı.

Türkiye'de üretim yapmak için Ekim 2019'da Volkswagen Aktiengesellschaft, 943 milyon 500 bin Türk lirası sermaye ile "Volkswagen Turkey Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi" unvanlı şirketi Manisa'da kurmuştu.

Şirket; otomobil, kamyon ve her nevi motorlu araç ve nakil vasıtalarının tasarımı, imalatı ve montajı, bunların parçalarının ve komponentlerinin tasarımı, üretimi ve montajı ile tüm bu ürünlerin satışı, ithalatı ve ihracı başta olmak üzere bu konularla ilgili tüm diğer faaliyetleri yürütmek amacıyla kurulmuştu.