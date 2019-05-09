Volkswagen Tamamen Elektrikli 'ID.' Otomobillerini Ön Siparişlere Açtı

Alman otomotiv devi Volkswagen, yeni tamamen elektrikli 'ID.' otomobil ailesinin ilk üyesi için ön siparişleri bugünden itibaren almaya başladı. Önden 1.000 euro’luk (yaklaşık 6.950 TL) bir teminat (kapora) vererek kendiniz için bir elektrikli hatchback ID.3 sipariş edebilirsiniz.

Elbette bu durum şu an için sadece Avrupa için geçerli. Çünkü şirket, tamamen elektrikli araçlarını henüz dünya genelinde satışa çıkardığını duyurmadı. Dolayısıyla Avrupa dışındaki diğer bölgelerde insanların ne zaman bir ID.3 sahibi olabileceği şimdilik bilinmiyor.

Aracın teknik özelliklerine bakacak olursak, ID.3’ün iki ana model ile geleceğini söyleyebiliriz: bunlardan birisi 'özel sürüm' olarak adlandırılan ID.3 1ST modeli. Bu model yaklaşık 420 km’lik menzile sahip. ID.3 olarak adlandırılan aracın baz modeli ise, aracı özel olarak yapılandırmanıza bağlı olarak yaklaşık 330-550 km arasında bir menzil sunuyor.

Volkswagen, ön siparişler için 'özellikle yapılandırılmış' olan araçlardan şimdilik sadece 30.000 adedini müşterilerine sevk ediyor. ID.3 1ST modeli de üç farklı versiyona sahip olacak: aracın baz versiyonunda 'kapsamlı' ses kontrol ve navigasyon sistemleri sunulurken, ID.3 1ST Plus versiyonunda 'ek IQ. Açık ve ikili renkli dış mekan ve iç mekan tasarımı' seçeneğinin yer alacağı ve ID.3 1ST Max versiyonunda ise panaromik cam tavan ve 'artırılmış gerçeklik' destekli bir baş üstü göstergesinin (aracın hızı vb bilgilerini ön cama yansıtan sistem) bulunacağı belirtiliyor.

Bu özel sürüm otomobiller Almanya’da 40.000 euro’dan (yaklaşık 278.000 TL) başlayan fiyatlarla satılacak. Aracın baz modeli olan ID.3 ise yaklaşık 30.000 euro’dan (yaklaşık 208.500 TL) satılacak. Bu fiyatların, elektrikli araç vergi teşviklerini veya devlet yardımlarını etkilemediğini de belirtelim.

Hatta teklifi daha da cazip hale getirmek isteyen Volkswagen, özel sürüm ID.3 1ST satın alanlara bir yıl boyunca ücretsiz şarj desteği verecek (ya da toplamda 2.000 kWh’lik şarj desteği, hangi rakama önce ulaşılırsa). Müşteriler, Volkswagen’in We Charge uygulamasını kullanarak ve uyumlu şarj istasyonlarını ziyaret ederek bu teklifin avantajlarından faydalanabilecekler.