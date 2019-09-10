Volkswagen Tamamen Elektrikli İlk Modeli 'ID.3'ü Tanıttı

Volkswagen’in (VW) uzun zamandır merakla beklenen ID.3 adlı tamamen elektrikli hatchback otomobili Frankfurt Otomobil Fuarı’nda tanıtıldı.

VW'nin modüler MEB platformu üzerine inşa edilen ID.3, markanın ilk seri üretim elektrikli otomobili ünvanının da sahibi olarak dikkat çekiyor. Kasım ayında üretimine başlanacak olan araç 3 farklı batarya seçeneğiyle gelecek. Bu seçenekler sırasıyla 45 kWh (330 km menzil), 58 kWh (420 km menzil) ve 77 kWh (550 km menzil) şeklinde olacak. Ayrıca VW, 100 kW'lık bir hızlı şarj ünitesinin bu araca 30 dakikada 300 km'lik bir menzil kazandırabildiğini açıkladı.

ID.3’ün arka aks bölgesine konumlandırılan elektrik motoru 204 beygir güç ve 310 Nm tork üretiyor. Otomobilin 0-100 km/s hızlanma değeri açıklanmadı ancak maksimum hızının 160 km/s olduğu ifade edildi. Aracın ağırlığı ise 1.719 kg olarak açıklandı.

İlk olarak ID.3 1st edition lansman paketiyle (baz versiyon) sunulacak olan elektrikli otomobilde, navigasyon sistemi, ısıtmalı ön koltuklar, ısıtmalı direksiyon ve 18 inç'lik çelik jantlar gibi birçok özellik bu paket ile birlikte gelecek. Bir üst paket olan Plus pakette ise park kamerası, adaptif hız sabitleyici, anahtarsız giriş ve çalıştırma, daha kaliteli döşemeler, karartmalı camlar, matrix LED ön farlar ve 19 inç'lik jantlar yer alıyor. Aracın en üst paketi olan ID.3 1st edition Max paketinde de yukarıda saydığımız tüm donanımlara ek olarak head-up display, Beats Audio ses sistemi, panoramik cam tavan ve 20 inç'lik jantlar sunulacak.

VW, ID.3’ün baz versiyonunun fiyatının 30 bin euro’yu geçmeyeceğini belirtiyor. Bu da aracın ülkemizdeki fiyatının en iyi ihtimalle yaklaşık 190 bin TL olacağı anlamına geliyor. Hatta ülkemizdeki ek vergilerle bu fiyatın daha da yukarı çıkması muhtemel gibi görünüyor. Volkswagen, ID.3’ten sonra önümüzdeki dönemlerde I.D. Crozz ve daha başka modellerle elektrikli otomobil ailesini genişletmeyi hedefliyor.