Volkswagen Türkiye'den Çekildi, Huawei Şok Etti! - Teknoloji Haberleri #66

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Gelin hep beraber bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş bakalım.

Mobil İletişim Araçları ve Bilgi Teknolojileri İş Adamları Derneği (MOBİSAD) Başkanı Mustafa Kemal Turnacı, iki yıl sinyal alınamayan telefonların IMEI havuzundan çıkartılması talebinde bulundu.

Xiaomi, İstanbul'da düzenlediği etkinlikte Redmi Note 8 ve Note 8 Pro'yu satışa çıkardı. Böyle hizmet görülmedi! Walmart müşterilerinin yaptığı çevrimiçi alışverişler, direkt olarak buzdolabına yerleştirilecek.

Android 11 doğrulandı. Huawei durdurulamıyor! Huawei bu yılın ilk üç çeyreğinde yüzde 24 artış gösterdi. UBER'e erişim engeli geldi! Oppo yeni akıllı telefon modellerini tanıttı.

1 Ekim tarihinden bu yana indirilebilir durumda bulunan Call of Duty: Mobile, ilk haftasında rekor kırarak rakiplerini ezdi geçti. Google Pixel 4 ve Pixel 4XL tanıtıldı. Volkswagen Türkiye'den çekildi mi? Konu hakkındaki tüm detaylar videomuz içerisinde yer almakta.

Hemen aşağıda bulunan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler yaşandığını tüm detaylarıyla öğrenebilirsiniz.

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