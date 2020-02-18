Volkswagen Yatırımı için Tekrar Erteleme Kararı Alındı!

Son zamanlarda tam bir yılan hikayesi halini alan Volkswagen yatırımı ile ilgili belirsizlikler sürmeye devam ederken bazı önemli kaynaklar şirketin tekrar erteleme yoluna gittiğini vurguladı.

Tekrar Ertelendi

Reuters tarafından paylaşılan habere göre Volkswagen, ülkemize yapmayı planladığı yatırım ile ilgili net bir açıklamada bulunmuyor. Şirketin bir kez daha erteleme kararı aldığını açıklayan haber ajansı, söz konusu iddiayı şirket içi bir kaynağa dayandırdığını da vurguluyor.

Aynı haberde, yine aynı kaynağın "Hala zamanımız var. Yılın ortalarına doğru kesin kararımızı vereceğiz." ifadelerini kullandığı da belirtilmekte.

Geçtiğimiz yıl ülkemizin gündemini oldukça meşgul eden bu yatırım kararı, Barış Pınarı Harekatı nedeni ile ertelenmişti. Sürekli olarak birkaç ay içerisinde net kararlarını açıklayacağını belirten şirket, bir yandan da başka planlarının olmadığını vurgulamaktaydı.

Tabii bu süreçte ilk karar aşamasında yer alan ülkeler de şirketin kendileri ile ilgilendiğine yönelik bazı açıklamalarda bulunmuştu.

Şu aşamada sürecin tam olarak nasıl ilerleyeceği belirsizliğini korusa da mevcut durumda ciddi bir belirsizliğin olduğunu söyleyebiliriz. Yeni gelişmeler oldukça sizleri haberdar edeceğiz. Siz de gelişmelerden haberdar olabilmek için bizleri takipte kalın.