Volkswagen Yeni Logosunu Tanıttı

Son zamanlarda yeni bir logo üzerinde çalıştığı bilinen Volkswagen, yeni logosunun tanıtımını yaptı.

Bugün ilk elektrikli aracı ID.3'ü tanıtan Volkswagen, tanıtım sırasında yeni bir dönemin başladığını ifade ediyordu. Başlayan yeni döneme yeni bir kimlik ile girmek isteyen şirket, yeni logosunun tanıtımını yaptı.

Hepimizin aklında bulunan metal görünümlü gümüş renk logo, şirket tarafından yirmi yıla yakın bir süredir kullanılmaktaydı. Tasarımsal olarak baktığımızda yeni logonun üç boyutlu tasarımdan, iki boyutlu tasarıma geçiş yaptığını görmekteyiz. Ayrıca markanın gümüş renkli ana logo rengi de yerini, mavi arka plana sahip beyaz renge bırakıyor.

Şimdilik dünya genelindeki yetkili servislerden ve satış ağlarından başlayacak olan logo değişimi, 2020 yılından itibaren otomobillere de yansıyacak. Volkswagen'in yeni logosunun görüleceği ilk aracın, tanıtımını yaptıkları ID.3 olacağını da belirtelim.