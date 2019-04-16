Volvo Araçları Yol Durumlarını Birbirlerine Söyleyecek

Volvo, Avrupa yollarında seyahat eden araçlarının, tehlikeli yol durumlarına dair birbirleri aralarında iletişim kurmalarını sağlayacak yeni bir sistemi hayata geçirmeye hazırlandığını duyurdu.

Volvo, Tehlike Işığı Uyarısı ve Kaygan Yol Uyarısı ismini verdiği iletişim şeklini ilk olarak 2016 yılında 90 Serisi modellerinde kullanmıştı. Fakat yeni sistem, yaklaşık üç yıl boyunca sadece Norveç ve İsveç bölgesinde devreye alınmıştı. İsveç merkezli otomobil üreticisi, yararlı sonuçlar veren sistemini önümüzdeki hafta itibarıyla tüm Avrupa’da kullanıma alacağını dile getirdi. Şirket, 2020 yılına gelindiğinde sistemin tüm araçlarda standart olarak arabalara koyulacağı belirtildi.

Tehlike Işığı Uyarısı ve Kaygan Yol Uyarısı, bulut sunucular üzerinden arabaların iletişim kurmalarını sağlayan bir temel üzerine oturtulmuştu. Örneğin; Herhangi bir Volvo aracı, dörtlülerini yakması durumunda, yaşananlar diğer araçlara aktarılıyor ve o aracın arkasından gelen Volvo sürücüleri uyarılıyor. Kaygan yol alarmı ise biraz daha detaylı şekilde çalışıyor. Arabalar yollara dair verileri otomatik olarak topluyor ve yol durumunu arkadan gelen Volvo araçlarına aktararak, yolun durumuna göre önlem alınmasını sağlıyor.

Volvo Cars Güvenlik Merkezi Başkanı Malin Ekholm yaptığı açıklamada, “Otomobiller arasında gerçek zamanlı güvenlik verilerinin paylaşılması kazaların önlenmesine yardımcı olabilir. Volvo sahipleri, özelliği etkinleştiren diğer sürücüler için yolları daha güvenli hale getirmeye doğrudan katkıda bulunurken, erken uyarılardan ileride potansiyel olarak tehlikeli koşullara kadar da yararlanıyorlar.” açıklamasını yaptı.