Volvo, Otomobillerine Hız Sınırı Koymak İstiyor

Günümüzde otomobiller belirli güvenlik kriterleri baz alınarak tasarlanıyor ve birçok güvenlik özelliğine sahip şekilde piyasaya sürülüyor. Otomobil güvenliği ve sağlamlığı söz konusu olunca akıllara gelen ilk marka kuşkusuz Volvo oluyor.

Çeşitli güvenlik özellikleriyle donatılmış son derece sağlam araçlar üretmek konusunda ünlü olan İsveçli otomobil üreticisi Volvo, görünüşe göre güvenlik konusunu bir adım daha ileriye taşımak istiyor. Marka, gelecekte üreteceği otomobillere maksimum 290 km/s olacak şekilde bir hız sınırı koymak istiyor.

Volvo Genel Müdürü Håkan Samuelsson, otomobillere getirmek istedikleri hız sınırlama özelliğiyle ilgili olarak, "Volvo güvelik konusunda liderdir: her zaman böyleydik ve hep böyle olacağız. Araştırmalarımız sayesinde, otomobillerimizde ciddi yaralanmalar ya da ölümlerle sonuçlanan durumlar yaşandığında, sorunların aracın neresinde olduğunu ve neden kaynaklandığını biliyoruz. Otomobillere hız sınırı getirmek güvenlik sorununu tam olarak çözmese de, eğer bir hayat bile kurtarabileceksek bunu yapmaya değer." diye konuştu.

Şu anda gelinen teknoloji itibariyle otomobiller yeterince hızlı gidebiliyor ancak hız sınırlarına uymak ya da uymamak tamamen sürücülere bağlı. Volvo’nun getireceği yeni özellikle, araçlar otomatik olarak sürücülerini maksimum 290 km/s’lik hız sınırına uymak zorunda bırakacak.

Bu hız sınırlamasının yanı sıra Volvo, Geofencing (Coğrafi koruma) teknolojisinin otomobillerde nasıl kullanılabileceğini de araştırıyor. Geofencing teknolojisiyle, okulların ya da hastanelerin yakınından geçen araçların akıllı hız kontrol sistemiyle hızlarının azaltılması ve bu sayede hızlı gitmekten kaynaklanan kazaların önlenmesi amaçlanıyor.