Volvo, Uçan Otomobil Projesi İçin Önemli Bir Yatırım Yaptı

2010 yılında Volvo'yu satın alan Çin merkezli otomotiv devi Geely, önemli bir yatırıma daha imza attı. Şirket, Massachusetts Institute of Technology (MIT) mühendisleri ve MBA öğrencileri tarafından kurulan ve uçan otomobil teknolojileri üzerinde çalışan Terrafugia’yı satın aldığını duyurdu.

Çinli Zhejiang Geely Holding Group'un, Massachusetts merkezli Terrafugia'yı alacağı haberleri ilk olarak Temmuz ayında gündeme gelmişti. Her iki şirket suskunluklarını nihayet bozdu ve yaptıkları ortak açıklamayla uçan otomobillerin üretimi için çalışmalara başlandığını duyurdu.

Geely kurucusu ve başkanı Li Shufu, yaptığı açıklamada, "Terrafugia, uçan otomobillere inanan ve bunu gerçekleştirmek için gerekli vizyona sahip bir ekipten oluşuyor" derken, projeyi geliştirmek için inanılmaz heyecanlı olduklarını ve söz konusu ortaklığın yeni bir endüstirinin kapısını aralayacağını söyledi.

Terrafugia'nın kurucusu Carl Dietrich, satın almanın bir parçası olarak şirketin baş teknoloji yetkilisi olacak. Geely'nin uluslararası ticaret başkan yardımcısı Nathan Yu Ning Terrafugia'nın başkanı olacak ve diğer üç Geely yöneticisi şirketin yönetim kuruluna katılacak.

Massachusetts merzkezli Terrafugia şirket daha önce katlanabilir kanatlara, dört tekere ve sinyal lambalarına sahip iki kişilik uçan otomobili ile basında sıklıkla yer bulmuştu. Hatta şirketin ürettiği araç, geçtiğimiz yıl Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) lisans almayı da başarmıştı.

Geely ve Terrafugia, uçan otomobil projesinin ne zaman tamamlanacağı konusunda herhangi bir tarih vermezken, yakın bir zamanda proje hakkındaki detayların gün yüzüne çıkması bekleniyor.

Bugüne kadar yalnızca bilim kurgu filmlerinde gördüğümüz uçan arabalar, belki de yakın gelecekte hayatımızın bir parçası olacak. Tabii, uçan arabaları kentin hareketli yaşamına nasıl entegre edileceği de oldukça zor bir soru.

Öte yandan Uber, Dallas, Los Angeles ve Dubai'deki uçan taksi hizmetini 2020'de başlatmayı planladığını belirtti, ancak söz konusu teknolojinin ticari bir başarıyı yakalaması büyük ihtimalle yıllar sürecek.

Volvo, elektrikli otomobil konusunda da çok ciddi adımlar atıyor. Otomotiv devinin Çinli sahibi Geely, 10 yılı aşkın süredir sessizce elektrik motorlu araç gelişimi üzerinde çalışıyor. Şirket, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada 2019'dan itibaren çıkacak tüm yeni modellerinin ya tamamen elektrik motorlu ya da hibrit modellerden oluşacağını duyurmuştu.