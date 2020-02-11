Volvo ve Geely Güçlerini Birleştiriyor

Çinli otomobil üreticisi Geely, İsveç merkezli otomobil üreticisi Volvo ile birleşme kararı aldı. Geely’nin bu kararı almasında finansal ve teknolojik büyüme hedefinin etkisi olduğu söyleniyor.

Geely ve Volvo’nun birleşmesiyle birlikte doğacak olan yeni şirket Hong Kong borsasında işlem görecek. Birleşmeyle birlikte Geely, Volvo, Lynk&Co, Polestar gibi markaların kimliklerini koruyacakları söyleniyor.

Geely, 2010 yılında Ford şirketinden Volvo şirketini satın almıştı. Şimdi ise Volvo, çatı şirketi olan Geely ile birleşmek için hazırlanıyor. Bu birleşme sonucunda Volvo, aynı zamanda Geely’nin kontrolünde olan Lotus ve Proton şirketlerinde de söz hakkına sahip olacak.

Yönetim Kurulu Merak Konusu

Birleşme sonucunda doğacak şirketin yönetim kurulunun nasıl oluşturulacağı merakla bekleniyor. Her iki firmanın yetkililerinden de bu konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Geçtiğimiz yıl yoğun şekilde gerçekleşen, otomobil piyasasındaki birleşmeler bu yıl da devam ediyor. 2019 yılında İtalyan Amerikan şirketi olan FCA ile Fransız şirketi olan PSA güçlerini birleştirmişti. Aynı zamanda Volkswagen ile Ford şirketleri de elektrikli otomobil ve ticari araçlar üzerine bir işbirliği gerçekleştirmişti.