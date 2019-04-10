Walmart, Robot Çalışanlarının Sayısını Önemli Oranda Artıracak

Dünyanın en büyük perakende mağaza zinciri Walmart, ABD’deki mağazalarında çalışan robotların sayısını önemli oranda artırmaya hazırlanıyor.

Robotların gelecekte insanların işlerini ellerinden alabileceği tartışmaları sıcaklığını korurken, Walmart’tan çok önemli bir adım geldi. ABD merkezli perakende devi, insan çalışanlarının müşterilere daha fazla yardım edebilmelerini sağlamak adına binlerce yeni robot asistan görevlendirecek.

Şirketin planları arasında, 1.500 otonom zemin temizleyici, envanterleri izlemek için 300 raf tarayıcı, kamyonlar tarafından teslim edilen ürünleri otomatik olarak tarayan ve sıralayan 1.200 robot ve müşterilerin mağazadan online sipariş verebilmelerini sağlayan 900 kadar otomat bulunuyor.

Walmart’a göre robot kullanımı, müşterilerin yardıma ihtiyaç duymaları durumunda bir personel bulma şansını önemli ölçüde artıracak. Şirket ayrıca gelişmiş stok yönetiminin ürünlerin raflarda her zaman erişilebilir olmasını sağlayacağını söylüyor.

Walmart bir süredir farklı teknolojiler test ediyor ve görünüşe göre mağazada çalışan insanlar robot iş arkadaşlarından oldukça memnun.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Walmart ABD’nin merkezi operasyonlar başkan yardımcısı John Crecelius, mağazalarındaki personelin robot asistanlar sayesinde zamanlarını çok daha verimli bir şekilde değerlendirdiklerini belirtti.

Esasen Crecelius, Walmart’ın robot ordusunun insan çalışanlarının yerine geçmeyeceğini söylemeye çalışıyor. Zira robotların hemen her alanda kullanılması, özellikle perakende sektöründe çalışan birçok insanı endişelendiriyor.

Geçtiğimiz yıl paylaşılan Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) raporuna göre, robotlar 2022 yılına kadar dünya çapında 75 milyon iş alanının bitmesine neden olacak; ancak yerine 133 milyon yeni iş alanı sağlayacak.