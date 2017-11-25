Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War Duyuruldu

Slitherine ve Games Workshop firmaları tarafından ortak olarak geliştirilen Warhammer 40,000: Gladius, kısa bir tanıtım videosu eşliğinde resmi olarak duyuruldu.

Tam ismi Warhammer 40,000: Gladius - Relics of War olarak belirlenen bu yeni karanlık, gotik ve uzak gelecekte geçen bilim kurgu temalı strateji oyunu oyuncuların hangi grubu seçeceğine bağlı olarak dört farklı oyun deneyimi sunacak şekilde geliştirilmiş. Bu dört grup Space Marines, Astra Militarum veya Imperial Guard, Orks ve Necrons olarak belirlenmiş. Tüm bu gruplar tamamen farklı özelliklere sahip olduklarından dolayı oyunun kendini tekrarlamaktan uzak olduğu rahatlıkla söylenebilir. Oyunun yayınlanan kısa duyuru videosunu ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

Bunun yanı sıra oyunun tek kişilik oyuncu modunun derin bir hikayeye sahip olacağı ve görevlerde ilerlendikçe gezegenin sırlarını ve gizemli tarihini ortaya çıkaracağı da belirtiliyor. Yalnızca PC platformu için geliştirilen bu strateji oyununun çıkış tarihi ise henüz açıklanmadı.