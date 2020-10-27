Fatshark tarafından hem geliştirilmiş hem de yayınlanmış olan Warhammer: Vermintide 2, hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek. Keyifli bir kooperatif deneyimi sunan bu oyunu denemek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ediyoruz. Detaylar haberimizde.

Geliştiriciliği ve yayıncılığı Fatshark tarafından yapılan Warhammer: Vermintide 2, 2018 yılında öncelikli olarak PC ve sonrasında da Xbox One ve PlayStation 4 kullanıcıları ile buluşmuştu. Xbox Game Pass abonelerinin ek ücret ödemeksizin erişim sağlayabildikleri oyun, 2015 yılında satışa sunulmuş olan Warhammer: End Times Vermintide için bir devam niteliğinde satışa sunulmuştu.

Warhammer: Vermintide 2 Ücretsiz Oynanabiliyor!

Hikayeye göre Beastmen, Chaos, Norsca ve Skaven güçlerini birleştirerek ortalığa korku salmaya başlamışlardır. Baş gösteren bu büyük çaplı tehdide karşı, beş kahraman asker bir araya gelerek amansız bir mücadeleye girmeye karar vermiş olacak. Tercihen yapay zeka karakterler veya beraberinizdeki üç arkadaşınız ile oynayabildiğiniz Rol Yapma Oyunu türündeki Warhammer: Vermintide 2, başta seçilebilir dört karakter sınıfı sunsa da her sınıfta çok çeşitli seviyeleri atladıkça diğer alt sınıfları da açıyor ve bu sayede, on beş kadar kariyer seçeneği ile karşı karşıya kalıyorsunuz. Diğer bir deyişle, oynayış stilinize en uygun olan karakteri seçebilmeniz mümkün oluyor.

Warhammer: Vermintide 2 oyununda ayrıca on beş yetenek ağacı, yirmiden fazla düşman, elliden fazla silah, kahramanlık sistemi ve kahramana özel ganimet sistemi, seçtiğiniz karaktere göre hem aktif hem de pasif yetenekler de bulunuyor.

Warhammer: End Times Vermintide oyununun beşinci yılının şerefine Warhammer: Vermintide 2 için düzenlenen bu ücretsiz oynama etkinliği 1 Kasım 2020 tarihinde sona erecek. Her ne kadar indirilebilir içerikler bu etkinliğe dahil edilmemiş olsalar da, daha önceden satın almış bir arkadaşınız var ise kooperatif oynamanız durumunda bu indirilebilir içerikleri de oynayabiliyorsunuz.

Eğer Warhammer: Vermintide 2 deneyiminizden memnun kalırsanız, 2 Kasım 2020 Pazartesi günü sona erecek % 75 oranındaki bir indirim ile 12.50 TL karşılığında tam sürüme geçiş yapabileceksiniz. Ayrıca ana oyun ile bütün indirilebilir içeriklerinin bulunduğu Warhammer: Vermintide 2 – Content Bundle da % 57 oranında bir indirim ile 62.24 TL’ye satın alınabiliyor. Kaydettiğiniz ilerleme de eksiksiz aktarılacak. Bu sayede, her şeye sıfırdan başlamak durumunda kalmayacaksınız.