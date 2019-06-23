Watch Dogs Legion'da Aynı Şey İkinci Kez Olmayacak

2016 yılında çıkan Watch Dogs 2 sonrasında, seri Watch Dogs Legion ile önümüzdeki sene geri dönecek. E3 2019 fuarı haftasında resmiyet kazanan oyuna ilişkin olarak fuar sırasında da etkileyici bir oynanış gösterimi yapılmıştı. Ubisoft'un yaratıcı bir oynanış sistemi ile karşımıza çıkacağı aşikar ve oyun şimdiden çoğu oyuncunun da ilgisini çekti. Fuar sonrasında da Watch Dogs Legion ile ilgili oynanışa dair yeni detaylar da ortaya çıkmaya devam ediyor.

Edge dergisi tarafından yapılan röportajda konuşan Yaratıcı Yönetmen Clint Hocking, Watch Dogs Legion oyununda aynı şeyin ikinci kez olmayacağını söyledi. Oyunda kullanılacak olan teknoloji ile farklı karakterlerin, farklı ifadeleri ve farklı sahnelemeleri ile senaryonun yirmi farklı versiyonu olacakmış. "Legion'ın senaryosunun yirmi farklı versiyonu var ve insanlar aynı cümleleri söylüyorlar demiyorum." yorumunda bulundu Hocking ve devam etti. "Farklı karakterlerden, farklı ifadelerden, farklı sahnelemelerden bahsediyoruz. Tüm ifadeleri değiştirmek için teknolojiyi kullanıyoruz, yani Joe ve John'u ekibe alacaksanız ve aynı aktör tarafından canlandırılıyorlar ve kişilikleri de aynı olsa bile, aynı aktör olduklarını anlayamayacaksınız çünkü sesleri değiştiriyoruz."

Öte yandan Watch Dogs Legion oyununda kullanılacak olan fotogrametri teknolojisi ile de birçok farklı yüzün fotoğraflanıyormuş. Bu teknik yenilikçi animasyon teknikleri ile birleştiriliyormuş. Hal böyle olunca da, senaryo sırasında aynı karakter modellemesinden birden fazla kez ile karşılaşma durumumuz da olmayacakmış.

Röportajın ilerleyen kısımlarında ise Clint Hocking oldukça dikkat çekebilecek bir yorumda daha bulundu. Öyle ki ister nazik ve bilgili gizli ajanı istersek de seksen yaşındaki teyzeyi seçelim, hikaye tamamıyla bize özgü olacakmış. Buradan çıkartacağımız anlama göre herkesin hikayesi bir diğerininkiyle aynı olmayacak. Bakalım oyun karşımıza geldiğinde gerçekten de böyle olacak mı? Merakla bekliyoruz.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için geliştirilmekte olan Watch Dogs Legion 6 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak.