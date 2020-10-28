Watch Dogs: Legion İnceleme Puanları Ortaya Çıktı

Bu yılın merakla beklenen oyunlarından Watch Dogs: Legion ile buluşmaya az bir zaman kaldı. Önceki seleflerine göre yaratıcı bir konsept ile karşımıza çıkacak olan yeni oyun, yarın yani 29 Ekim 2020 tarihi itibarıyla çıkışını gerçekleştirecek. Geçtiğimiz günlerde bir duyuru yapan OpenCritic, ambargonun bugün itibarıyla kalkacağını ve sonrasında da Watch Dogs: Legion inceleme puanları için oyun mecralarının hazırladıklarını videolu ve yazılı incelemelerini yayınlanmaya başlanacağını bildirmişti. Beklenen gün ise sonunda geldi. Bakalım serinin yeni oyunu beğenilmiş mi?

Watch Dogs: Legion İnceleme Puanları

Birleşik Krallık’ın Avrupa Birliği’nden çıkışına da temas edilecek olan oyunda, bu gelişmenin etkilerini farklı bir şekilde göreceğiz. Watch Dogs: Legion, Brexit sonrası Londra şehrinde geçecek. İkinci oyundaki DedSec topluluğunun da geri döneceği oyunda, işlenecek olan konu bu defa tek bir karakterin gözünden anlatılmayacak. Şehirde gördüğümüz bütün karakterleri yönetebileceğiz. Öncelikle onlara ait görevleri tamamladıktan sonra ekibimize katacağımız bu karakterler ile direniş gücümüzü kuvvetlendirecek ve şehri kontrolü altında tutmaya çalışan yönetimi ortadan kaldırarak özgürlüğüne kavuşturmaya çalışacağız.

Serinin yeni oyunu yarın itibarıyla öncelikli olarak PC, PlayStation 4 ve Xbox One kullanıcıları ile buluşacak. Haliyle de aşağıdan bakabileceğiniz inceleme puanları, bu mevcut nesil platformlar için geçerli. Yeni nesil versiyonlarının puanlamaları için daha ileri bir tarihi beklememiz gerekecek.

Yayınlanan inceleme puanlarına bakacak olursak, şimdilik pek de parlak bir tablonun olmadığını söyleyebiliriz. PC için yayınlanan yirmi iki kadar incelemenin ortalaması 75 / 100 iken, PlayStation 4 tarafında 73 / 100 ve Xbox One versiyonunun ortalaması ise yirmi üç inceleme toplamında 77 / 100. Şimdiye kadar olan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Watch Dogs: Legion İnceleme Puanları