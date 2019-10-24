Watch Dogs Legion Röportajında Yeni Bir Detay Daha Ortaya Çıktı

Uzun bir aradan sonra önümüzdeki sene yeni bir Watch Dogs oyunu gelecek. E3 2019 sırasında ilk gösterimi yapılan Watch Dogs Legion, sabırsızlıkla beklediğimiz oyunlar listesine çoktan adını yazdırdı. SegmentNext tarafından yapılan röportaj ise yeni bir bilgiyi ortaya çıkardı. Watch Dogs Legion, bir defada en fazla yirmi karakteri ekibinize almanıza ve kontrol etmenize olanak tanıyacak.

Serinin yeni oyunu, Brexit sonrası Londra şehrinde geçecek. Otoriter yeni hükümete karşı verilecek olan savaşta, DedSec geri dönecek. Ancak bu defa tek bir ana karakterimiz olmayacak bildiğiniz üzere, şehirdeki tüm yapay zeka karakterlerini ekibimize alarak yönetebileceğiz.

SegmentNext sitesi Oyun Yönetmeni Kent Hudson (Ubisoft Toronto) ile bir röportaj yapma fırsatı bulmuş ve röportaj sırasında da bu konu masaya yatırılmış. Hudson, her bir oynanışta yirmi karakteri ekibimize alacağımızı ve oynayabileceğimizi söyledi. "Oyuncular DedSec direnişlerinin bir parçası olarak yirmi farklı karakteri ekiplerine alabilecekler ve bunları yakın gelecekteki Londra'nın açık dünyasında karşılaştıkları kişiler arasından seçecekler."

Bildiğiniz gibi senaryo boyunca karşımıza çıkacak olan bütün karakterlerin kendilerine özgü fonları ve hikayeleri olacak ve fonlarına bakarak da kişilikleri hakkında bilgi sahibi olabileceğiz. Bununla birlikte, söz konusu görevlere geldiğinde de karakter seçimi büyük önem arz edecek. Çünkü kalıcı ölüm sistemi nedeniyle eğer bir karakteri kaybederseniz tamamı ile gitmiş oluyor ve takdir edersiniz ki ilerideki kritik bir görevde hayat kurtarıcı olacak birini önceden kaybetmeyi istemezsiniz.

PlayStation 4, PC, Stadia ve Xbox One için geliştirilmekte olan Watch Dogs Legion, 6 Mart 2020 tarihinde satışa sunulacak.