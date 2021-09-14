Apple Watch Series 7 Tanıtıldı: Özellikleri ve Fiyatı

Bir süredir çeşitli sızıntılar ile gündeme gelen Apple Watch Series 7, 14 Eylül 2021 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenen etkinlik sırasında resmi olarak tanıtıldı. Peki Apple Watch 7 özellikleri, tasarımı ve fiyatı nasıl olacak? İşte merak edilen detaylar!

Apple Watch Series 7 Özellikleri ve Tasarımı

Apple Watch 7, temel hatları ile yeniden tasarlanan bir akıllı saat olarak karşımıza çıkıyor. Watch Series 4 modelinden bu yana 40mm ve 44mm boyutlarını tercih eden şirket, yeni seri ile birlikte 41mm ve 45mm boyutlarına doğru adım atma kararı aldı.

Apple Watch 6 ile kıyaslandığında yüzde 50 daha ince çerçeveler ve yüzde 20 daha büyük ekran sunan model, yüzde 40 daha ince yapısı ile oldukça iddialı bir tasarıma sahip diyebiliriz. Apple'a göre bu tasarım, bir önceki nesile göre yüzde 50 daha fazla metni alabilecek kadar geniş bir ekrana sahip. Ayrıca Her Zaman Açık Ekran, artık yüzde 70 daha parlak.

Üstelik yumuşatılmış kenarlar, onu çok daha modern bir tasarıma kavuşturmayı başarmış. Bu kapsamda iPhone 12 ve iPad Pro (2021) serisi ile benzer tasarım hatlarının izlendiğini söyleyebiliriz. Tüm bu detayların ötesinde, pek de önemli değişiklikler bulunmuyor.

Apple, Series 7'nin toza dayanıklılık ve su geçirmezlik derecesine (IP6X sertifikası) sahip çatlamaya en dayanıklı camı barındırdığını söylüyor.

Series 6 gibi, yeni Series 7 de 18 saate kadar pil ömrü sunacak ve USB-A yerine USB-C üzerinden şarj olan bir şarj cihazı içerecek. Alüminyum varyasyonu her zamanki siyah, altın, mavi ve kırmızı olmak üzere toplam beş renkte ve ayrıca sağlam yeni destekle uyumlu hissettiren koyu yeşil renkte gelecek.

Apple Watch'taki güncellemelerin yanı sıra Apple, Watch OS 8'e bazı yeni özellikler de ekledi. Outdoor bisiklet artık daha iyi desteğe sahip olacak ve ışıkta durduğunuzda veya sadece mola verdiğinizde antrenmanı otomatik olarak duraklatacak.

Düşme desteği artık antrenmanlarda da görünecek ve bu nedenle bir antrenman sırasında bisikletinizle kötü bir şekilde kaza yaparsanız, saatiniz acil servislerle iletişime geçebilecek.

Apple Watch serisi, fiyat veya özelliklerde değişiklik olmaksızın hala Series 3 ve SE modellerini içeriyor. Watch Series 3 199 dolardan, Watch SE 279 dolardan ve yeni Series 7 ise 399 dolardan başlayacak.