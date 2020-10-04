Apple'dan WatchOS 7 ve iOS 14 Pil Sorunu Açıklaması

Geçtiğimiz haftalarda iOS işletim sisteminin yeni sürümü iOS 14'ü iPhone kullanıcılarına sundu. iOS 14 güncellemesi yapan iPhone kullanıcıları ciddi pil sorunları yaşamaya başladı. iOS 14 güncellemesi yaptıktan sonra cihazda pil sorununun yaşanmaya başlaması tepkilere neden oldu. Apple, WatchOS 7 ve iOS 14 pil sorunu ile ilgili önemli açıklamada bulundu. Peki, iOS işletim sisteminin yeni sürümü pil sorununa neden oluyor mu? Konu ile ilgili tüm ayrıntılar haberimizde.

WatchOS 7 ve iOS 14 Pil Sorunu Nasıl Çözülür?

Apple, 15 Eylül tarihinde düzenlediği Time Flies etkinliğinin hemen ardından iOS 14, iPadOS 14 ve WatchOS 7 güncellemelerini yayınlamıştı. iOS 14 ve WatchOS 7 güncellemelerini yapan Apple kullanıcıları pil sorunu ile karşı karşıya kaldı. Pil sorununun yanı sıra Sağlık, Fitness ve Aktivite uygulamaları ile ilgili birtakım sorunlar yaşadı. Bunun üzerine kullanıcılar, Apple Support resmi Twitter hesabına tweetler atarak tepki göstermeye başladı ve kısa süre içerisinde tepkiler çığ gibi büyüdü.

Apple, gelen tepkiler üzerine kullanıcıların karşılaştığı pil sorununu doğruladı. Peki, WatchOS 7 ve iOS 14 pil sorunu nasıl düzeltilir? Apple tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcıların karşılaştığı söz konusu sorunları çözmek için cihazda yer alan tüm içeriği ve ayarları silmek gerekiyor. Apple, kullanıcıların cihazlarında yer alan tüm içeriği ve ayarları silmeden önce verilerinin bir yedeğini alması gerektiğini belirtti.

İyi haber şu ki Apple firması iPhone ve Apple Watch kullanıcılarının karşılaştığı sorunları yeni bir iOS güncellemesi yayımlamadan çözebileceğine inanıyor. Apple tarafından paylaşılan çözümün yaşanan sorunu çözmede ne kadar etkili olduğu ise henüz bilinmiyor.

Pil tüketimi, son yıllarda iPhone kullanıcıları için kalıcı bir sorun haline geldi. Apple tarafından önümüzdeki günlerde piyasaya sürülmesi beklenen yeni iPhone modellerinin iPhone 11 serisinden daha küçük pil kapasitesine sahip olması, pil sorununun iPhone 12 serisinde de devam edeceği yönünde soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Yeni iPhone modellerinin aynı zamanda Qualcomm tarafından geliştirilen 5G modemleri ile donatıldığı göz önünde bulundurulduğunda pil sorununun daha büyük bir sorun haline geleceği tahmin ediliyor.