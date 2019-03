We Happy Few'in İlk İndirilebilir İçeriği Haftaya Geliyor

Compulsion Games tarafından geliştirilmiş olan We Happy Few oyununun çıkışı epey sıkıntılı olmuştu. Bu nedenle de geliştirici stüdyo, doğrudan indirilebilir içerikler için kolları sıvamamış, öncelikli olarak sıkıntıları ortadan kaldırma yolunu seçmişti. Her ne kadar bu anlaşılır bir tercih olsa da oyunun çıkışı öncesinde yapılan açıklama ile duyurulan üç bölümlük içeriklerin akıbeti de merak ediliyordu. Bir süredir sessizliğini koruyan Compulsion Games, PAX East 2019 etkinliğindeki Gearbox Software panelinde beklenen duyuruyu yaptı. Oyunun ilk indirilebilir içeriği olan They Came from Below haftaya geliyor.

2018 yılının Ağustos ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulmuş olan We Happy Few oyununun konusu, 1964 yılında ve hayali Wellington Wells şehrinde geçiyor. Her birinin kişisel bir görevi olduğu, Arthur Hastings, Sally Boyle ve Ollie Starkey isimli üç karakterden birini yönetiyoruz. Senaryo boyunca amaç; halüsinasyona sebep ilacın aşırı kullanımından dolayı halkın dünyaları hakkında gerçeklerden, yönlendirilmeye açık ve ahlaktan yoksun bir şekilde habersiz kaldıkları şehirden kaçmaya çalışmak olacak.

Roger ve James karakterlerini yöneteceğimiz They Came from Below içeriğinde, Wellington Wells şehrinin bir robot ayaklanması tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını öğreniyoruz. Yapılması gereken ise öncelikli olarak Dr. Faraday'i bulmak olacak. Akabinde de yeraltı laboratuvarını araştırıp, robot istilasının kaynağını tespit etmek ve çok geç olmadan müdahalede bulunmak gerekecek.

We Happy Few için üç yeni mod yayınlandı

Bu arada We Happy Few için yeni bir güncelleme daha yayınlandı. Bu yeni güncelleme ile oyuna Survival, The Night Watch ve Sandbox adı altında üç yeni mod ekleniyor. Oyunun erken erişime açıldığında deneme fırsatı bulduğumuz Survival modu, güncelleme ile oyuna geri dönüyor. Yiyecek, su ve sığınacak yer için avlanmanızın gerekeceği Survival modunda, mümkün olabildiğince uzun süre hayatta kalabilmek için üretim yapmanın yanı sıra gerektiğinde gizliliğe ve çatışmaya da başvurmanız gerekecek. The Night Watch ise en az Survival kadar zorlu bir mod olacakmış gibi görünüyor. Bobby karakterini yöneteceğiniz bu mod için yapmanız gereken, Downer'ları şehirden uzak tutmak. Kademeli olarak zorlaşacak olan mod, gerektiğinde silahlarınızı geliştirmenize imkan tanıyor. Sandbox modunda herhangi bir hikaye anlatımı veya herhangi bir amaç yok. Tamamıyla özgürlüğün hakim olduğu bu modda, kendi zevkinize göre bir Wellington Wells yaratabilmeniz mümkün olacak. Tek yapmanız gereken hayal etmek.