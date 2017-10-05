Western Digital, Dünyanın İlk 14TB Helyum HDD'sini Satışa Sunuyor

2017'nin başlarında Western Digital helyum doldurulmuş yüksek kapasiteli iki sabit diskini tanıtmıştı. Bunlardan birisi 12TB, diğeri ise 14TB kapasitedeydi. 12TB kapasiteli model Nisan ayında piyasaya çıkmıştı. Şimdi de 14TB'lık versiyonun satışına başlanıyor.

14TB HGST Ultrastar HE12 olarak adlandırılan bu yeni model içerisinde 8 katman bulunduruyor ve 7200 rpm hızda çalışıyor. SAS veya SATA şeklinde alınabilen bu sabit disk, 12TB'lık helyumlu modelde de olduğu gibi 256MB cache belleğe sahip. 12TB'lık modele göre daha farklı bir manyetik kayıt özelliği içeren bu sabit disk bu sayede daha fazla veriyi barındırabiliyor. Aynı zamanda normal hava doldurulmuş alternatiflerine göre %60 daha enerji tasarruflu olmayı da başarıyor.

WD bu sabit diskin gönderimlerine şimdiden başladı ve kısa zaman içerisinde teknoloji marketlerinde alınabilir duruma gelmesi bekleniyor. Sabit disklerin içerisinde helyum kullanımıyla ilgili değindiğimiz bazı bilgilere aşağıda yer alan haberden de ulaşabilirsiniz.