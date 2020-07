Westworld'ün Yapımcılarından Fallout Dizisi Geliyor!

Fallout oyunu hayranlarına müjde! Fallout dizisi geliyor. Bethesda Softworks tarafından yayınlanan kıyamet sonrası oyun serisi Fallout, Jonathan Nolan ve Lisa Joy’un yapım şirketi Kilter Films tarafından diziyi çevriliyor. Peki, Fallout dizisi hangi platformda yayınlanacak?

1997’de başlayan seri, nükleer savaştan sonra dünyanın büyük bir bölümünün çorak araziye dönüştüğü retro tarzda alternatif bir gelecekte geçiyor. Son olarak 14 Nisan’da Fallout 76 Wastelanders adıyla çıkış yaptı. Tüm platformlarda oldukça popüler olan oyunun dizisinin yapılacağı haberi hayranları heyecanlandırdı. Amazon Studios’un seri taahhüdüyle şu anda hazırlanmakta olan dizi, Nolan vee Joy’un geçtiğimiz yıl öğrendiğimiz Amazon ile olan 150 milyon dolarlık anlaşmanın bir parçası.

