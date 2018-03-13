HBO tarafından çekilen ve dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşmayı başaran Westworld mobil oyun oluyor. Bugün oyunun yayıncısı Warner Bros, yaptığı açıklamayla birlikte sevilen dizinin mobil oyunu için ön kayıtların başladığını duyurdu.

2 Ekim 2016 tarihinde ilk bölümüyle televizyon ekranlarında kendisine yer bulan Westworld, 1973 yılında Michael Crichton tarafından çekilen filmin yeni bir uyarlamasıydı. Westworld adı verilen sanal dünyaya yapılan yolcukları anlatan ve yapay zekanın kendisinin farkına varmasının ardından olabilecekleri konu alan dizi, ilk sezonunun ardından kısa bir araya gitmiş ve ikinci sezonuyla döneceğini açıklanmıştı. Yaklaşık bir ay kadar sonra ikinci sezonuyla izleyicilerin karşısına çıkacak olan Westworld’den bugün sürpriz bir karar geldi.

Warner Bros. yaptığı açıklamayla Westworld temalı bir mobil oyun çıkarmaya hazırlandığını duyurdu. Delos Parkı Eğitim Simülasyonu’na katılan bir stajyeri oynayacağımız oyun boyunca Westworld’ün gelişmesi için mücadele edeceğimiz söylenirken, oyuncuların seviye yükselmesi durumunda parka dair daha kritik kararlar alabilen konumlara gelebilecekleri ve müşterilerin isteklerini yerine getirmek için ter dökecekleri kaydedildi.

Android ve iOS platformları için yayınlanacak olan oyun henüz piyasaya sürülmezken, Google Play üzerinden test aşamalarına katılmak için “ön kayıt” yaptırılabileceği vurgulandı. iOS platformu için ön kayıt yaptırmak isteyen oyuncuların ise Dolares Careers adresinden mail adreslerini yazmalarının yeterli olduğunun altı çizildi.