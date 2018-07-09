WhatsApp'a Zararlı Bağlantı Önlemi Geliyor

Bir süre önce Hindistan'da ortaya çıkan ve 12 kişinin ölümüne sebep olan yanlış WhatsApp mesajlarından dolayı yepyeni bir özellik test edilmeye başlandı. Yeni özellik kapsamında güvenli olmayan bağlantılar kırmızı olacak ve uygulama kullanıcıyı uyaracak.

Geçtiğimiz hafta Hindistan'da bir köyde yaşanan olayda, Hintli vatandaşlar WhatsApp mesajlarını yanlış anlamış ve 12 kişiyi insan kaçakçılığı yaptığı gerekçesiyle öldürmüşlerdi. Bunun üzerine Hint hükümeti yanlış haberlerin kaynağının kontrol edilmesini ve bu konuda WhatsApp'tan bir güncelleme istemişti. ABD'li uygulama en sonunda zararlı bağlantılara karşı kullanıcıları uyaracak.

Şu anda test aşamasında olan özellik kapsamında WhatsApp, mesajlardaki linklerin şüpheli veya zararlı olduğunu tespit ederse mesajı kırmızıya çevirerek kullanıcıyı engellemeye çalışacak. Eğer kullanıcı bağlantıya tıklayıp ziyaret etmek isterse de WhatsApp bir kez daha uyarı bildiriminde bulunacak.

Kısa süre içerisinde Android ve iOS pazarına geleceği düşünülen yeni özelliğin bir hayli önemli olduğunu belirtmek gerekiyor. Özellikle teknolojiyle arası iyi olmayan kişilerin virüslü bağlantılardan bu şekilde kurtulabileceğini söyleyebiliriz. Ayrıca özellik ile birlikte kullanıcılar da şüpheli bağlantıları bildirebilecek ve bu linkleri engelleyebilecek.