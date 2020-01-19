WhatsApp, Android’de 5 Milyar İndirmeye Ulaştı

Günümüzde sadece birkaç Android uygulamanın 5 milyar indirmeye ulaşabildiğini görüyoruz ve bunların büyük bir kısmını da Google’ın ön yüklemeli uygulamaları oluşturuyor.

Facebook bu önemli kilometre taşına geçtiğimiz yıl ulaşmıştı. Sosyal medya devi muhtemelen bu başarısını, Samsung ve diğer bazı üreticilerle yaptığı işbirliğine borçlu. Şimdi de Facebook’un sahibi olduğu WhatsApp da bu kilometre taşına ulaşarak elitler kulübüne katıldı.

Çok sayıda indirmeye ulaşan çoğu Android uygulamada olduğu gibi, WhatsApp’ın 5 milyar defa indirilmesi de sadece Google Play Store indirmelerini değil aynı zamanda önceden yüklenmiş kopyaları da kapsıyor.

Samsung, uygulamayı geçmişte bazı akıllı telefonlarında, özellikle de Galaxy S6 ile birlikte sundu ve Huawei de yakın zamana kadar aynı şeyi yapıyordu.

WhatsApp şu anda dünyanın birçok ülkesinde birincil iletişim aracı olarak aylık 1,5 milyardan fazla kullanıcı tarafından kullanılıyor. Dolayısıyla 5 milyar indirmenin büyük bir kısmını muhtemelen Google Play Store indirmelerinin oluşturduğunu söyleyebiliriz.